Anderlecht’ten Göztepe’nin yıldızı Romulo için rekor teklif!

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Son olarak Belçika'nın köklü kulüplerinden Anderlecht, 23 yaşındaki Brezilyalı forvet için 12 milyon Euro'luk resmi teklif sundu. Göztepe'nin futbol operasyonlarını yürüten Sport Republic ile temasa geçen Anderlecht'in, şu ana kadar en ciddi teklifi yaptığı ifade edildi.

Romulo (AA) TALİBİ ÇOK Romulo'ya daha önce de Ajax, Feyenoord, Roma ve Monaco gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinin ilgisi olduğu biliniyordu. Ancak teklif bazında öne çıkan taraf şu an için Anderlecht oldu.