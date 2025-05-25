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Anderlecht'ten Göztepe'nin yıldızı Romulo için rekor teklif!

Süper Lig’de son olarak evinde Galatasaray’a 2-0 mağlup olan Göztepe’de yıldız golcü Romulo için transfer piyasası hareketlenmeye devam ediyor. Brezilyalı yıldız ile ilgili olarak sansasyonel bir teklif gündeme geldi.

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Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 18:17 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 18:17
Anderlecht’ten Göztepe’nin yıldızı Romulo için rekor teklif!

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Son olarak Belçika'nın köklü kulüplerinden Anderlecht, 23 yaşındaki Brezilyalı forvet için 12 milyon Euro'luk resmi teklif sundu. Göztepe'nin futbol operasyonlarını yürüten Sport Republic ile temasa geçen Anderlecht'in, şu ana kadar en ciddi teklifi yaptığı ifade edildi.

Romulo (AA)Romulo (AA)

TALİBİ ÇOK

Romulo'ya daha önce de Ajax, Feyenoord, Roma ve Monaco gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinin ilgisi olduğu biliniyordu. Ancak teklif bazında öne çıkan taraf şu an için Anderlecht oldu.

Romulo (AA)Romulo (AA)

GÖZTEPE 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Bu sezon 33 maçta forma giyen Romulo, 17 gol ve 10 asistle takımına önemli katkı sağladı. Göztepe'nin Romulo için beklentisinin 15 milyon Euro seviyelerinde olduğu konuşuluyor.

Sambacının bu seviyelerdeki transferi, kulüp tarihinde de bir rekor olacak.