SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi!

Bayer Leverkusen, yeni teknik direktörünün Erik ten Hag olduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Erik ten Hag'ın 2027 yazına kadar sözleşme imzaladığı duyuruldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 12:26 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 12:26
Leverkusen’de Erik ten Hag dönemi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Real Madrid'e giden Xabi Alonso yerine Bayer Leverkusen'in yeni teknik direktörü Erik ten Hag oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Erik ten Hag'ın 2027 yazına kadar sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Bayer Leverkusen Genel Müdürü Simon Rolfes, "Erik ten Hag ile etkileyici sportif başarılara sahip deneyimli bir antrenöre güveniyoruz. Ajax Amsterdam ile kazandığı altı şampiyonluk istisnai bir durumdu. Üç şampiyonluk ve iki kupa zaferiyle, o ve Ajax 2018'den 2022'ye kadar Hollanda futbolunu rakipsiz bir şekilde domine etti. Erik ayrıca Manchester United ile bazen zor koşullar altında elde ettiği başarılarla bir antrenör olarak da kalitesini kanıtladı. Futbola dair fikirlerimiz aynı. Teknik açıdan zorlu ve baskın futbolla, gelecekte de Leverkusen tarzında çalışmaya devam etmek ve Bundesliga, DFB Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek hedefler için çabalamak istiyoruz." dedi.

Erik ten Hag, "Bayer Leverkusen, Almanya'nın en iyi kulüplerinden biri ve aynı zamanda Avrupa'nın elit takımlarından biri. Kulüp mükemmel koşullar sunuyor ve sorumlu kişilerle yaptığım görüşmelerden çok etkilendim. Leverkusen'e son birkaç yıldır büyüyen hırsları doğrulamak için geldim. Bu çalkantılı dönemde birlikte bir şeyler inşa etmek ve hırslı bir takım geliştirmek heyecan verici bir görev." açıklamasını yaptı.

Real Madrid Xabi Alonsoyu resmen duyurdu! Arda Gülere piyangoReal Madrid Xabi Alonsoyu resmen duyurdu! Arda Gülere piyango
Real Madrid Xabi Alonso'yu resmen duyurdu! Arda Güler'e piyango

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: CHP’nin şaibeli kurultaylarına iptal davası 30 Haziran’a ertelendi! Hem 38 hem 21... İkisi de sakat
ABD’li Büyükelçi Barrack’tan tarihi açıklama: Batı müdahalesi dönemi sona erdi!
Türk Telekom
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a eşi Brigitte Macron’dan tokat!
İslam Memiş’ten ’72 saat’ uyarısı: Gram altın 3. dalışa geçecek! Kurban öncesi 4.000 TL altı sarkma...
ABD Başkanı Trump’tan Moskova ve Kiev yönetimine tepki: Putin tamamen çıldırdı!
İSTAÇ’ı bypass ettiler... KİPTAŞ’ta ne işler çevirdiler? İBB’ye 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 45 kişi adliyeye sevk edildi
Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti
Eski polis yeni casus | Zindaşti’nin içinden Mossad ajanı çıktı! Şebeke üyelerine 640 yıla kadar hapis istemi
Türkiye’nin resmi taşınmaz değerleme uygulaması geliyor: Piyasadaki fiyat manipülasyonunun önüne geçilecek!
Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda
HAVA DURUMU CANLI: Meteoroloji’den İstanbul dahil 34 ile kuvvetli sağanak alarmı! Balkan soğukları yurdu sardı! Fırtına, toz...
Kanarya EuroLeague şampiyonu! AS Monaco Basket - Fenerbahçe Beko: 70-81 | MAÇ SONUCU
Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı
City’nin yıldızı Fenerbahçe’ye! Transferde yer yerinden oynayacak
22 toplantının sadece 3’ünde kameralar bantlanmış! Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti! Dolmabahçe’de kritik görüşme! İşte masadaki konular
İmamoğlu kripto FETÖ’cülere mi güveniyor? İBB’de tarihin en büyük yolsuzluğundan TSK’daki köstebeklere... Karanlık işler girift ilişkiler
TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması atv ekranlarında gerçekleşti! İşte 370 puanla kazanan okul...
Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?