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Beşiktaş'tan milli yıldız operasyonu! Üç isim transferin odağında

Beşiktaş, 2025-2026 sezonunda şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı yönetim, yeni sezonun ilk hamlelerini üç milli futbolcuyla yapmayı planlıyor.

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Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 17:26 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 17:27
Beşiktaş’tan milli yıldız operasyonu! Üç isim transferin odağında

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Gelecek sezon kadrosunu oluşturarak şampiyonluğa oynamak isteyen Beşiktaş, üç milli futbolcuyu listesine ekledi. Yönetim, Ole Gunnar Solskjer'in de onayıyla başladığı operasyonu mutlu sonla noktalamak istiyor.

Zeki Çelik (EPA)Zeki Çelik (EPA)

Zeki Çelik: Roma forması giyen deneyimli sağ bek, Türkiye'ye dönmek istiyor. Beşiktaş, oyuncunun menajeri ve kulübü Roma ile görüşmeleri sürdürüyor. Transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Rıdvan Yılmaz (REUTERS)Rıdvan Yılmaz (REUTERS)

Rıdvan Yılmaz: Sporx'in haberine göre Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2022-2023 sezonu başında Rangers'a 4 milyon euroya transfer olan Rıdvan Yılmaz ile prensip anlaşmasına varıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen genç sol bek için Beşiktaş, Rangers ile temaslarını sürdürüyor.

Salih Özcan (Takvim Foto Arşiv)Salih Özcan (Takvim Foto Arşiv)

Salih Özcan: Borussia Dortmund'dan ayrılmaya hazırlanan orta saha oyuncusu, Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Siyah-beyazlılar, Salih'in bonservisi için Alman kulübüyle pazarlıklara başladı.

Ole Gunnar Solskjaer (AA)Ole Gunnar Solskjaer (AA)

Beşiktaş yönetimi, üç milli futbolcunun transferini kısa sürede tamamlayarak kamuoyuna KAP bildirimiyle duyurmayı hedefliyor.

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