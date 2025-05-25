Beşiktaş’tan milli yıldız operasyonu! Üç isim transferin odağında

Rıdvan Yılmaz (REUTERS)

Rıdvan Yılmaz: Sporx'in haberine göre Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2022-2023 sezonu başında Rangers'a 4 milyon euroya transfer olan Rıdvan Yılmaz ile prensip anlaşmasına varıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen genç sol bek için Beşiktaş, Rangers ile temaslarını sürdürüyor.