Beşiktaş’tan milli yıldız operasyonu! Üç isim transferin odağında

Gelecek sezon kadrosunu oluşturarak şampiyonluğa oynamak isteyen Beşiktaş, üç milli futbolcuyu listesine ekledi. Yönetim, Ole Gunnar Solskjer'in de onayıyla başladığı operasyonu mutlu sonla noktalamak istiyor.
Gelecek sezon kadrosunu oluşturarak şampiyonluğa oynamak isteyen Beşiktaş, üç milli futbolcuyu listesine ekledi. Yönetim, Ole Gunnar Solskjer'in de onayıyla başladığı operasyonu mutlu sonla noktalamak istiyor.
Zeki Çelik: Roma forması giyen deneyimli sağ bek, Türkiye'ye dönmek istiyor. Beşiktaş, oyuncunun menajeri ve kulübü Roma ile görüşmeleri sürdürüyor. Transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.
Rıdvan Yılmaz: Sporx'in haberine göre Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2022-2023 sezonu başında Rangers'a 4 milyon euroya transfer olan Rıdvan Yılmaz ile prensip anlaşmasına varıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen genç sol bek için Beşiktaş, Rangers ile temaslarını sürdürüyor.
Salih Özcan: Borussia Dortmund'dan ayrılmaya hazırlanan orta saha oyuncusu, Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Siyah-beyazlılar, Salih'in bonservisi için Alman kulübüyle pazarlıklara başladı.
Beşiktaş yönetimi, üç milli futbolcunun transferini kısa sürede tamamlayarak kamuoyuna KAP bildirimiyle duyurmayı hedefliyor.