Skriniar transferi Jose Mourinho’ya bağlı!

Ara transfer döneminde PSG'den kiralanan Milan Skriniar, kısa sürede Fenerbahçe'nin savunma hattına uyum sağladı.



30 yaşındaki Slovak stoperin takımda kalma ihtimali, teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğine bağlı.



MOURINHO ETKİSİ BELİRLEYİCİ



Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alan Skriniar, Fransız ekibinde forma bulmasının zor olması nedeniyle İstanbul'da kalmaya sıcak bakıyor. Tecrübeli savunmacının, Mourinho'nun görevde kalması halinde Çubuklu formayı bir sezon daha giymek istediği öğrenildi. Yüksek bonservis bedeli nedeniyle en uygun formülün yeniden kiralama olacağı değerlendiriliyor.



PSG İLE SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR



Milan Skriniar'ın PSG ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan deneyimli stoper, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.