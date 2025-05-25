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Beşiktaş Mahmudu Bajo transferinde sona geldi!

Beşiktaş, 20 yaşındaki Gambiyalı orta saha Mahmudu Bajo için Dunajska Streda ile 2.7 milyon Euro'ya anlaşmaya vardı.

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Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 12:10 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 12:10
Beşiktaş Mahmudu Bajo transferinde sona geldi!

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Beşiktaş bir süredir peşinde olduğu Mahmudu Bajo'nun transferinde sona yaklaştı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 20 yaşındaki oyuncu için Slovak kulübü Dunajska Streda ile bonservis ücreti ve ödeme konusunda anlaşma sağlandı.

BEŞİKTAŞ 2.7 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ İÇİN EL SIKIŞTI

Siyah beyazlı takım, Gambiyalı futbolcu için kulübüyle 2.7 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde el sıkıştı ve ödeme planı da büyük ölçüde takvime bağlandı.

BAJO'YU AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Taraflar artık son detayları görüşürken, Beşiktaş'ın ilerleyen günlerde Bajo transferini resmen açıklaması bekleniyor.

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