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Real Madrid Xabi Alonso'yu resmen duyurdu

Real Madrid, Xabi Alonso'nun 1 Haziran 2025'ten 30 Haziran 2028'e kadar önümüzdeki üç sezon boyunca Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yapacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 13:15 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 13:15
Real Madrid Xabi Alonso’yu resmen duyurdu

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İspanyol devi yaptığı açıklamada, "Xabi Alonso, Real Madrid'in ve dünya futbolunun en büyük efsanelerinden biridir. 2009-2014 yılları arasında 236 resmi maçta formamızı giydi. Bu süre zarfında 6 şampiyonluk kazandı: Lizbon'da 10. Avrupa Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası, 1 Lig, 2 Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası.

Xabi Alonso aynı zamanda 113 uluslararası maçta 1 Dünya Kupası (2010) ve 2 Avrupa Şampiyonası (2008 ve 2012) kazandığı İspanya milli takımının da efsanesidir.

Antrenörlük kariyerine Real Madrid'in gençlik akademisinde başlayan Xabi Alonso, 2018-2019 sezonunda Lig ve Şampiyonlar Turnuvası'nı birlikte kazandığı Infantil A takımını yönetti.

Üç sezonda Almanya Ligi, Kupası ve Süper Kupası'nı kazandığı Bayer Leverkusen'de tarih yazdıktan sonra şimdi dünyanın en iyi antrenörlerinden biri olarak Real Madrid'e dönüyor.

Yarın, 26 Mayıs Pazartesi günü saat 12.30'da, Ciudad Real Madrid'de düzenlenecek bir törenle Xabi Alonso Real Madrid'in yeni teknik direktörü olarak takdim edilecek." ifadelerini kullandı.

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