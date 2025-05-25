Deplasmanda sezonu kurtaran galibiyet! Konyaspor - Alanyaspor: 2-1 | MAÇ SONUCU

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller 38. dakikada Ui-Jo Hwang ve 40. dakikada Yusuf Özdemir'den geldi. Konyaspor'un tek sayısını ise 52. dakikada Umut Nayir kaydetti.
Ev sahibi ekipte Oğulcan Ülgün, 84. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Konyaspor mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Bu sonuçla Alanyaspor puanını 42'ye çıkararak ligde kalmayı garantiledi. Konyaspor ise 46 puanda kaldı.
Ligin son haftasında Alanyaspor sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Konyaspor ise Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.