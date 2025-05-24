Real Madrid 'in yeni süperstarı Kylian Mbappe, 38 ve 83. dakikalarda attığı gollerle takımına 3 puanı getiren isim oldu. 26 yaşındaki yıldız, La Liga'da çıktığı 34 maçta 31 gol kaydederek harika bir sezon geçirdi.

ARDA GÜLER 90 DAKİKA SAHADAYDI Milli futbolcumuz Arda Güler , Real Madrid formasıyla maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Genç yıldız, bu sezon ligde 28 maçta forma giyip 3 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti.

Carlo Ancelotti (REUTERS)

MODRIC VE ANCELOTTI'YE VEDA MAÇI

39 yaşındaki orta saha efsanesi Luka Modric, Bernabeu'daki son maçına çıktı. Taraftarlar tarafından ayakta alkışlanan Hırvat oyuncuya veda anlarında Toni Kroos eşlik etti. Modric, La Liga'daki son sezonunu 35 maçta 2 gol ve 6 asistle tamamladı.

Ayrıca, daha önce takımdan ayrılacağı açıklanan teknik direktör Carlo Ancelotti, Real Madrid'deki görevini bu karşılaşmayla birlikte resmen noktaladı. İtalyan teknik adam, Madrid kulübüne sayısız başarı kazandırmıştı.

CARLO'DAN VEDA

65 yaşındaki İtalyan teknik adam "Real Madrid'e teknik direktörlük yapmak benim için gururdu! Bu tarihi sizinle yaşamak olağanüstüydü. Unutamayacağım bir hikaye..." dedi.



Taraftarlara seslenen Ancelotti "Hala Madrid ve daha fazlası... Sizi çok seviyorum... Elveda..." açıklamasını yaptı.



Dünyaca ünlü teknik adam ayrıca "Bu unutulmaz bir hikaye. Kimse, Benzema'nın PSG karşısındaki hat-trick'ini, Rodrygo'nun City'e attığı 2 golü, Modric'in asistini, Joselu'nun 2 golünü unutamaz. Ben burada geçirdiğim hiçbir günü unutmayacağım." dedi.



Başkan Florentino Perez, Carlo Ancelotti'nin konuşma yaptığı sırada duygu dolu anlar yaşadı.