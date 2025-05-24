Güneydoğu’da 4 gollü düello! Gaziantep - Kasımpaşa: 2-2 | MAÇ SONUCU

Gaziantep FK, 24. dakikada Alexandru Maxim'in penaltı golüyle öne geçti. 45. dakikada Badou Ndiaye'nin attığı golle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya etkili başlayan Kasımpaşa, 51. dakikada Mamadou Fall'ın golüyle farkı bire indirdi. 68. dakikada Nuno Da Costa'nın ağları sarsmasıyla skor 2-2 oldu ve maç bu sonuçla tamamlandı.

Bu beraberliğin ardından Gaziantep FK puanını 44'e, Kasımpaşa ise 47'ye yükseltti.

Süper Lig'in 38. haftasında Gaziantep FK, Adana Demirspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Göztepe ile karşılaşacak.