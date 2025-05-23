PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Napoli'nin şampiyonluğunda da Victor Osimhen etkisi! Dillerden düşmedi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sezonun bir numaralı ismi şüphesiz Victor Osimhen oldu. Nijeryalı yıldız attığı goller ve yaptığı asistlerle çok önemli bir katkı sunarken kiralandığı Napoli'nin de mutlu sona ulaşmasında etkili oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 00:19 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 00:50
Napoli’nin şampiyonluğunda da Victor Osimhen etkisi! Dillerden düşmedi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, tarih yaprakları 3 Eylül 2024'ü gösterdiğinde KAP'a yaptığı açıklama ile Victor Osimhen'i kiralandığını duyurmuştu. Türkiye'de belki de ilk defa bir dünya yıldızı, 25 yaşında Süper Lig'e gelmişti.

Sarı kırmızılı ekibin formasını sırtına geçirdikten sonra sahalarda fırtına gibi esen Victor Osimhen, çıktığı 40 karşılaşmada 36 kez ağları sarsıp 8 de asist yaptı.

Romelu Lukaku (REUTERS)Romelu Lukaku (REUTERS)

26 yaşındaki golcünün yerine transfer edilen Romelu Lukaku'dan beklentiler yüksekti. Takımın ilk santrforu olarak Osimhen yerine gelen Belçikalı golcü, göstereceği etkiyle adını yeniden zirveye yazdırmak istiyordu.

Alınan olumsuz sonuçlarda sürekli hedef haline gelen deneyimli futbolcu ile ilgili olarak Galatasaray'ın yıldızının neden gönderildiği sorgulandı.

Romelu Lukaku (AFP)Romelu Lukaku (AFP)

DEMOKLES'İN KILICI

Medyada Lukaku'nun gol ortalamasının çok düşük olduğu ve bu durumun şampiyonluğa yetmeyeceği yönünde görüş hakimdi. Antonio Conte'nin çok güvendiği oyuncusuna karşılık olarak Osimhen'in her hafta ağları sarsması, taraftarları daha da içlendirdi.

32 yaşındaki forvet için özellikle ara transfer dönemi Demokles'in kılıcı gibi ensesindeydi. Geri dönmesi dahi konuşulmaya başlanan Osimhen, Galatasaray'da kalmayı tercih etti.

Romelu Lukaku (İHA)Romelu Lukaku (İHA)

2021'DEN SONRA YİNE ŞAMPİYON

Lukaku, Serie A'da 13 gol attı ve 10 da asist yaparak takımına çok önemli bir katkı sundu. Her ne kadar Osimhen'in çok gerisinde kalsa da Conte ile 2021'den sonra bir şampiyonluk daha yaşamayı başardı.

Bir sezon aradan sonra yine şampiyon! Napoli - Caglari: 2-0 | MAÇ SONUCUBir sezon aradan sonra yine şampiyon! Napoli - Caglari: 2-0 | MAÇ SONUCU
Bir sezon aradan sonra yine şampiyon! Napoli - Caglari: 2-0 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i kabul etti | Mesaj dolu ziyaret
MHP lideri Devlet Bahçeli’den adaylık çağrısı: Türkiye’nin Erdoğan’a ihtiyacı var
Rusya ve Ukrayna İstanbul’da anlaşmıştı! Büyük esir takası başladı | Vatikan’da müzakere olacak mı? | Ukrayna’dan Türkiye mesajı
Ekrem İmamoğlu’nun telefon oyunu! Koruma müdürü Mustafa Akın’a ne talimat verdi? Sakladıkları yer böyle ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Aile Forumu’nda önemli açıklamalar
Ahmet Özer’in tutukluluk halinin devamına karar verildi! Kaç yıl hapis isteniyor? Gizli tanıktan olay iddia: Yüklü parayı bizzat teslim etti
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack’tan Türkiye vurgusu! Suriye için dikkat çeken mesaj: Birlikte başaracağız
Nunn stop final! Fenerbahçe Beko - Panathinaikos AKTOR: 82-76 | MAÇ SONUCU
Karayolları Trafik Kanunu değişiyor! Teklif TBMM’de: Kavga için araçtan inene 3 ceza birden | Kırmızı ışıkta geçene yeni cezalar
CANLI TAKİP | CHP’li İBB’ye 4. dalga operasyon! Gözaltı sayısı 45’e yükseldi | İsim isim liste Takvim.com.tr’de
Okan Buruk’tan şampiyon kadro kararı! İlk 11’i netleştirdi
Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Merakla bekleniyordu... Belli oldu
NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak’tan Dijital bağımlılık uyarısı: Aile yapısını zedeliyor
Terör ve yolsuzluktan tutuklanan CHP’li isimler için flaş karar! Sadece Ekrem İmamoğlu değil… Hepsine yasak!
Trump’tan AB’ye yüzde 50 gümrük vergisi çağrısı! Ticaret savaşında tansiyon yeniden yükseldi
Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yeni açıklama! Hala yüzüğünü taşıyorum dedi! Yayında birbirlerine girdiler
Balya balya paraları TikTok’ta yayımladılar! Her çeşit suç var
İnan Kıraç kaçırıldı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Fenerbahçe’den transferde general hamlesi! Orta sahanın patronu olacak
Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...