Napoli’nin şampiyonluğunda da Victor Osimhen etkisi! Dillerden düşmedi

Galatasaray, tarih yaprakları 3 Eylül 2024'ü gösterdiğinde KAP'a yaptığı açıklama ile Victor Osimhen'i kiralandığını duyurmuştu. Türkiye'de belki de ilk defa bir dünya yıldızı, 25 yaşında Süper Lig'e gelmişti.

Sarı kırmızılı ekibin formasını sırtına geçirdikten sonra sahalarda fırtına gibi esen Victor Osimhen, çıktığı 40 karşılaşmada 36 kez ağları sarsıp 8 de asist yaptı.