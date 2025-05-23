Napoli’nin şampiyonluğunda da Victor Osimhen etkisi! Dillerden düşmedi

Galatasaray, tarih yaprakları 3 Eylül 2024'ü gösterdiğinde KAP'a yaptığı açıklama ile Victor Osimhen'i kiralandığını duyurmuştu. Türkiye'de belki de ilk defa bir dünya yıldızı, 25 yaşında Süper Lig'e gelmişti.
Sarı kırmızılı ekibin formasını sırtına geçirdikten sonra sahalarda fırtına gibi esen Victor Osimhen, çıktığı 40 karşılaşmada 36 kez ağları sarsıp 8 de asist yaptı.
Romelu Lukaku (REUTERS)
26 yaşındaki golcünün yerine transfer edilen Romelu Lukaku'dan beklentiler yüksekti. Takımın ilk santrforu olarak Osimhen yerine gelen Belçikalı golcü, göstereceği etkiyle adını yeniden zirveye yazdırmak istiyordu.
Alınan olumsuz sonuçlarda sürekli hedef haline gelen deneyimli futbolcu ile ilgili olarak Galatasaray'ın yıldızının neden gönderildiği sorgulandı.
Romelu Lukaku (AFP)
DEMOKLES'İN KILICI
Medyada Lukaku'nun gol ortalamasının çok düşük olduğu ve bu durumun şampiyonluğa yetmeyeceği yönünde görüş hakimdi. Antonio Conte'nin çok güvendiği oyuncusuna karşılık olarak Osimhen'in her hafta ağları sarsması, taraftarları daha da içlendirdi.
32 yaşındaki forvet için özellikle ara transfer dönemi Demokles'in kılıcı gibi ensesindeydi. Geri dönmesi dahi konuşulmaya başlanan Osimhen, Galatasaray'da kalmayı tercih etti.