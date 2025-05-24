Uğurcan’dan rekor sezon

Fırtına'nın kaptanı Uğurcan Çakır sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. SofaScore verilerine göre, milli kaleci bu sezon Süper Lig'de 36 maçta forma giyerken 7.35 ortalama reyting elde etti.

Bu oran, Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021/22 sezonundaki 7.13'lük ortalamayı geride bırakarak kariyerinin en yüksek puanı oldu. Uğurcan, bu süreçte kalesinde 45 gol görürken 15 maçta gole izin vermedi. 2022/23 sezonunda ise 41 maçta 16 kez gol yememişti.

Yaptığı 130 kurtarışla ligin en çok kurtarış yapan isimlerinden biri olan Çakır, pas oyununa da önemli katkı sağladı. Bu sezon 831 başarılı pasla kariyerinin bu alandaki en yüksek sayısına ulaştı. Şampiyonluk sezonunda bu rakam 593'tü.