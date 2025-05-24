CANLI MAÇ İZLE! Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda ve canlı nasıl izlenir?

(Kaynak: AA)

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇ ÖNCESİ VERİLERİ

Son maçlarda Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmalar büyük bir mücadeleye sahne oldu. Gaziantep FK, Kasımpaşa'nın evinde henüz galip gelemedi ve İstanbul temsilcisi, Gaziantep FK için zor bir engel olarak öne çıkıyor. Öte yandan, Kasımpaşa son deplasman karşılaşmalarında başarılı sonuçlar alarak moral kazandı. Gaziantep FK ise son beş Süper Lig maçından galibiyet çıkaramadı ve özellikle son üç karşılaşmada gol bulmakta güçlük yaşadı. İki takımın öne çıkan oyuncuları da performanslarıyla fark yaratıyor; Gaziantep FK'de Alexandru Maxim Kasımpaşa karşısında etkili olurken, Kasımpaşa'da Nuno da Costa son maçlarda takımının skor yükünü üstleniyor. Bu kritik karşılaşmada taktikler ve oyuncuların sahadaki performansı sonucu belirleyecek.

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