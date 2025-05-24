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CANLI MAÇ İZLE! Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda ve canlı nasıl izlenir?

Süper Lig’in 37. haftasında kritik bir mücadeleye sahne olacak Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında oynanan son 22 maçta Kasımpaşa 10 galibiyet elde ederken, Gaziantep FK sahadan 8 kez galip ayrıldı; 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Peki Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı canlı nasıl izlenir? İşte maç hakkında güncel bilgiler…

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 16:56 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 16:56
CANLI MAÇ İZLE! Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda ve canlı nasıl izlenir?

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Taraftarlar, "Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İki takım arasında son dönemde çekişmeli maçlar yaşanırken, Kasımpaşa evinde daha avantajlı durumda. Peki Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç öncesi önemli bilgiler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Bein Sports 2, Digiturk'te 78, Kablo TV'de ise 233 numaralı kanallardan ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli şekilde takip edilebilir.

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇ ÖNCESİ VERİLERİ

Son maçlarda Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmalar büyük bir mücadeleye sahne oldu. Gaziantep FK, Kasımpaşa'nın evinde henüz galip gelemedi ve İstanbul temsilcisi, Gaziantep FK için zor bir engel olarak öne çıkıyor. Öte yandan, Kasımpaşa son deplasman karşılaşmalarında başarılı sonuçlar alarak moral kazandı. Gaziantep FK ise son beş Süper Lig maçından galibiyet çıkaramadı ve özellikle son üç karşılaşmada gol bulmakta güçlük yaşadı. İki takımın öne çıkan oyuncuları da performanslarıyla fark yaratıyor; Gaziantep FK'de Alexandru Maxim Kasımpaşa karşısında etkili olurken, Kasımpaşa'da Nuno da Costa son maçlarda takımının skor yükünü üstleniyor. Bu kritik karşılaşmada taktikler ve oyuncuların sahadaki performansı sonucu belirleyecek.

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