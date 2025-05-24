Süper atom karınca! Galatasaray’ın başarılı orta sahası Torreira istatistikleriyle yıldız isimleri solladı

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Galatasaray'ın atom karıncası Lucas Torreira, son 2 aylık dönemde ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirdi ve takımının şampiyonluğunda başrol oynadı. Sarı- Kırmızılılar'ın Uruguaylı orta sahası bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle önemli istatistiklere ulaştı. Bu sezon 14 gole katkıda bulunan Lucas Torreira, Avrupa'nın TOP 10 liginde en skorer 6 numaralar arasında 5. sırada yer aldı. Birçok yıldız oyuncuyu solladı. Listenin ilk sırasında A Milli Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu bulunuyor. (Takvim Gazetesi) HAKAN ÇALHANOĞLU ZİRVEDE

Çalhanoğlu, 11 gol ve 7 asistle zirvede yer aldı. Fiorentina'nın 6 numarası Rolando Mandragora ise 9 gol, 6 asistle 15 gole katkıda bulundu ve 2. basamakta kendine yer buldu.

Galatasaray'ın başarılı orta sahası Torreira istatistikleriyle dikkat çekiyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv) B.Münihli Joshua Kimmich, 3 gol ve 12 asistle 15 gole katkı verdi ve 3. sırada yer aldı. S.Moskovalı Christopher Martins, 9 gol ve 5 asistle 4.'lüğü elde etti. G.Saray'ın süper atom karıncası Torreira, 6 gol ve 8 asistle 14 gole katkı verdi ve listenin 5. sırasında kendisine yer buldu.