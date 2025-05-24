Monako’da pole pozisyonu Lando Norris’in

Bu sonuçla Norris, 2024 sezonunda ikinci kez pole pozisyonunu elde etmiş oldu. McLaren adına güçlü bir hafta sonu başlangıcı yapan Norris, Monako'nun dar ve zorlu sokaklarında avantajlı bir konuma geçti.

LECLERC VE PİASTRİ TAKİPTE

Norris'in hemen arkasında, ev sahibi Charles Leclerc (Ferrari) yer aldı. Monakolu pilot, Norris'in sadece 0.109 saniye gerisinde kalarak ikinci sırada yer aldı. McLaren'in bir diğer pilotu Oscar Piastri ise 0.175 saniyelik farkla üçüncülüğü elde etti.

YARIŞ TSİ 16.00'DA BAŞLAYACAK

Formula 1'in en prestijli yarışlarından biri olan Monako Grand Prix'si, 26 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Lando Norris'in pole avantajıyla başlayacağı yarışta, dar virajlar ve pit stratejileri yine belirleyici olacak.