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Kaan Ayhan'dan Kerem Aktürkoğlu sonrasında ilk!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Göztepe’ye konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Maçın yıldızlarından biri, ceza sahası dışından harika bir frikik golü atan Kaan Ayhan oldu.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 23:29 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 23:35
Kaan Ayhan’dan Kerem Aktürkoğlu sonrasında ilk!

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Karşılaşmanın 70. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kaan Ayhan, ceza sahasının sol çaprazından mükemmel bir vuruş yaparak topu kalecinin solundan doksana gönderdi. Bu gol, Galatasaray'ın maçtaki ilk isabetli şutunda geldi ve takımını öne geçirdi.

MERTENS'İN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ
Kaan Ayhan'ın golü sonrasında takım arkadaşları büyük bir şaşkınlık yaşarken, sahaya kaptan olarak çıkan Dries Mertens'in tepkisi kameralara yansıdı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN SONRA BİR İLK
Attığı frikik golüyle Kaan Ayhan, Galatasaray'da bu sezon serbest vuruştan gol atan ikinci futbolcu oldu. Bu alandaki son golü, 2023-24 sezonunun ocak ayında Kerem Aktürkoğlu deplasmanda kaydetmişti.

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