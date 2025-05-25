Fatih Tekke’den Paul Onuachu müjdesi

Fatih Tekke, "Her şeyiyle çok üstün olan taraf bir Trabzonspor vardı. İlk yarı girdiğimiz ve ikinci yarı girdiğimiz pozisyonlar... Rakibimiz kaleye gelmeden iki tane gol yemiş olduk. Zor bir takımla oynayacağımızı biliyorduk ama bence gerçekten çok üstün oynadık. Yediğimiz ikinci gol özellikle kabul edilebilir değil. 2 puan kaybettik ama genele baktığımızda kazanılan bir oyun vardı." dedi.

Genç teknik adam, transferde adı geçen Paul Onuachu ile ilgili, "Onuachu ile ilgili, beğendiğim oyuncu, Trabzonspor taraftarının sevdiği oyuncu, oyun şablonumuza uyan bir oyuncu. Ekonomik tarafları var. Başkan da arzu ediyor. Umarım gerçekleşir." diye konuştu.