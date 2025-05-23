Resmen açıkladı! Real Madrid Carlo Ancelotti ile yolları ayırdı

Real Madrid Ancelotti ile yollları ayırdı

REAL MADRİD'DEN ANCELOTTİ AÇIKLAMASI: FUTBOLUN GERÇEK EFSANESİ

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Real Madrid ve Carlo Ancelotti, görevi sonlandırma konusunda anlaşmaya vardı. Hem Real Madrid'in hem de dünya futbolunun gerçek efsanesi olan bir adama olan minnettarlığımızı ve takdirimizi ifade etmek istiyoruz. Carlo Ancelotti, 123 yıllık tarihimizdeki en başarılı dönemlerinden birinde takımımızı yönetti ve kulübümüzün renklerindeki diğer tüm teknik direktörlerden daha fazla kupa kaldırdı. 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupası, 2 La Liga şampiyonluğu, 2 Copa del Rey şampiyonluğu ve 2 İspanya Süper Kupası olmak üzere 6 sezonda toplam 15 kupa kazandı" ifadeleri yer aldı.