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Resmen açıkladı! Real Madrid Carlo Ancelotti ile yolları ayırdı

La Liga ekiplerinden Real Madrid, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Ancelotti Real Madrid’in Real Sociedad’ı konuk edeceği müsabakada son kez takımın başında yer alacak

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 13:48 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 13:51
Resmen açıkladı! Real Madrid Carlo Ancelotti ile yolları ayırdı

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Dünya devi Real Madrid ayrılığı resmen açıkladı.

65 yaşındaki İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollar ayrıldı.

Real Madrid Ancelotti ile yollları ayırdıReal Madrid Ancelotti ile yollları ayırdı

REAL MADRİD'DEN ANCELOTTİ AÇIKLAMASI: FUTBOLUN GERÇEK EFSANESİ
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Real Madrid ve Carlo Ancelotti, görevi sonlandırma konusunda anlaşmaya vardı. Hem Real Madrid'in hem de dünya futbolunun gerçek efsanesi olan bir adama olan minnettarlığımızı ve takdirimizi ifade etmek istiyoruz. Carlo Ancelotti, 123 yıllık tarihimizdeki en başarılı dönemlerinden birinde takımımızı yönetti ve kulübümüzün renklerindeki diğer tüm teknik direktörlerden daha fazla kupa kaldırdı. 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupası, 2 La Liga şampiyonluğu, 2 Copa del Rey şampiyonluğu ve 2 İspanya Süper Kupası olmak üzere 6 sezonda toplam 15 kupa kazandı" ifadeleri yer aldı.

Milli futbolcu Arda Güler ve Carlo AncelottiMilli futbolcu Arda Güler ve Carlo Ancelotti

La Liga ekibi Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ise, "Carlo Ancelotti sonsuza dek büyük Real Madrid ailesinin bir parçası olacak. Bu kadar çok başarıya ulaşmamıza yardımcı olan ve aynı zamanda kulübümüzün değerlerini örnek bir şekilde temsil eden bir koçla çalışma şansına sahip olmaktan dolayı inanılmaz derecece gururluyuz" dedi.

Ancelotti ve PerezAncelotti ve Perez

SON KEZ TAKIMININ BAŞINA ÇIKACAK
Ayrıca kulübün açıklamasında, Ancelotti'nin yarın TSİ 17.15'te Real Madrid'in Real Sociedad'ı konuk edeceği müsabakada son kez takımın başında yer alacağı belirtildi.

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