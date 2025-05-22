Fenerbahçe’de yıldırım gelişme! Aziz Yıldırım ve Ali Koç bir araya geldi

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Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, kulüpteki başkanlık seçimlerinin Eylül ayında yapılacağını duyurmuştu. Ancak muhalefet cephesi bu karara sıcak bakmamış ve olağanüstü kongre talebiyle imza kampanyası başlatmıştı. Bir grup kongre üyesi ise Koç'un acil seçim kararı alarak görevi bırakması gerektiğini savunuyor.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç (Takvim.com.tr Foto Arşiv) GÖRÜŞME DETAYLARI SIR GİBİ SAKLANIYOR

Tüm bu gelişmeler yaşanırken uzun süredir sessizliğini koruyan eski başkan Aziz Yıldırım, sürpriz bir şekilde Ali Koç ile buluştu. Görüşmenin oldukça gizli yapıldığı ve içeriğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadığı belirtildi.