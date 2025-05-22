Fenerbahçe’de yıldırım gelişme! Aziz Yıldırım ve Ali Koç bir araya geldi

Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, kulüpteki başkanlık seçimlerinin Eylül ayında yapılacağını duyurmuştu. Ancak muhalefet cephesi bu karara sıcak bakmamış ve olağanüstü kongre talebiyle imza kampanyası başlatmıştı. Bir grup kongre üyesi ise Koç'un acil seçim kararı alarak görevi bırakması gerektiğini savunuyor.
Aziz Yıldırım ve Ali Koç (Takvim.com.tr Foto Arşiv)
GÖRÜŞME DETAYLARI SIR GİBİ SAKLANIYOR
Tüm bu gelişmeler yaşanırken uzun süredir sessizliğini koruyan eski başkan Aziz Yıldırım, sürpriz bir şekilde Ali Koç ile buluştu. Görüşmenin oldukça gizli yapıldığı ve içeriğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadığı belirtildi.
Aziz Yıldırım ve Ali Koç (Takvim.com.tr Foto Arşiv)
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın görüşme yaptığını duyurdu.
İşte o açıklama:
"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe'mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir."