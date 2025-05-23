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Cedi Osman kimdir, hangi takımda oynuyor? Cedi Osman kaç yaşında, nereli ve boyu kaç?

Cedi Osman kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları basketbolcunun kariyerini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Hem NBA kariyeri hem de Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nda forma giyen Cedi Osman’ın biyografisi merak ediliyor. Peki Cedi Osman hangi takımda oynuyor?

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 19:39 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 19:39
Cedi Osman kimdir, hangi takımda oynuyor? Cedi Osman kaç yaşında, nereli ve boyu kaç?

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Milli basketbolcu Cedi Osman'ın boyu ve hangi takımda oynadığı merak ediliyor. Peki Cedi Osman kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Cedi Osman'ın biyografisi!

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

CEDİ OSMAN KİMDİR?

Cedi Osman, 8 Nisan 1995 tarihinde Makedonya'nın Ohri şehrinde dünyaya geldi. 2.04 metre boyundaki oyuncu, asıl pozisyonu kısa forvet olmasına rağmen gerektiğinde şutör gard ve uzun forvet olarak da sahada görev alabiliyor.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Basketbol kariyerine genç yaşta başlayan Cedi Osman, 2015 NBA Draftı'nda Minnesota Timberwolves tarafından 2. turda seçildi. Ancak aynı gece yapılan takasla hakları Cleveland Cavaliers'a geçti. Uzun yıllar NBA'de forma giyen milli basketbolcu, şu anda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'ta hem A1 Ethnikis Ligi'nde hem de EuroLeague'de mücadele ediyor. Cedi Osman, aynı zamanda Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın da forma giyiyor.