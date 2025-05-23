PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Bogdan Bogdanovic'ten mesaj var! "En büyük Fener"

Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic, sarı lacivertli ekibin Panathinaikos AKTOR'u yenerek finale yükseldiği maçın arıdndan konuştu. Sırp yıldız; "Fenerbahçe için her zaman en iyisini diliyorum. En büyük Fener." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 20:56 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 20:56
Bogdan Bogdanovic’ten mesaj var! En büyük Fener

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Euroleague'de nefes kesen mücadelesinin ardından konuşan Bogdanovic şunları söyledi;

"Çok keyif aldım. Harika bir takım, harika bir atmosfer. Geçen sezon kötü bir mağlubiyet vardı ama geçen senenin intikamı alındı. Ortada büyük bir fırsat var.

Hall, McCollum, Baldwin, Tarık... Tarık harika şutlar attı, herkes o şutları atamaz. Başlangıçtan itibaren öne geçtik, Panathinaikos'un dönmesine izin vermedik. Harika bir savunma vardı. Şampiyon olacağız umarım.

Saras harika ve biricik bir koç. Çok ciddi enerjisi var. Oyunda neler olduğunu hep çok iyi biliyor. Ona en iyi dileklerimi diliyorum.

Errick çok tecrübeli oyuncu. Final Four'da daha önce olmadı, çünkü iyi takımlarda oynayamadı. Basketbol bir takım sporu, tek başına buralara gelemezsiniz ama çok tecrübeli bir oyuncu. Kritik şutları atabilecek bir oyuncu.

Fenerbahçe için her zaman en iyisini diliyorum. En büyük Fener."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i kabul etti | Mesaj dolu ziyaret
MHP lideri Devlet Bahçeli’den adaylık çağrısı: Türkiye’nin Erdoğan’a ihtiyacı var
Rusya ve Ukrayna İstanbul’da anlaşmıştı! Büyük esir takası başladı | Vatikan’da müzakere olacak mı? | Ukrayna’dan Türkiye mesajı
Ekrem İmamoğlu’nun telefon oyunu! Koruma müdürü Mustafa Akın’a ne talimat verdi? Sakladıkları yer böyle ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Aile Forumu’nda önemli açıklamalar
Nunn stop final! Fenerbahçe Beko - Panathinaikos AKTOR: 82-76 | MAÇ SONUCU
Karayolları Trafik Kanunu değişiyor! Teklif TBMM’de: Kavga için araçtan inene 3 ceza birden | Kırmızı ışıkta geçene yeni cezalar
CANLI TAKİP | CHP’li İBB’ye 4. dalga operasyon! Gözaltı sayısı 45’e yükseldi | İsim isim liste Takvim.com.tr’de
Okan Buruk’tan şampiyon kadro kararı! İlk 11’i netleştirdi
Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Merakla bekleniyordu... Belli oldu
NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak’tan Dijital bağımlılık uyarısı: Aile yapısını zedeliyor
Terör ve yolsuzluktan tutuklanan CHP’li isimler için flaş karar! Sadece Ekrem İmamoğlu değil… Hepsine yasak!
Trump’tan AB’ye yüzde 50 gümrük vergisi çağrısı! Ticaret savaşında tansiyon yeniden yükseldi
Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yeni açıklama! Hala yüzüğünü taşıyorum dedi! Yayında birbirlerine girdiler
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi Hazine ve Maliye Bakanlığı detayları açıkladı: KOBİ’lere 30 milyar destek
Beyaz Saray’dan skandal karar: Harvard’a Filistin engeli
Balya balya paraları TikTok’ta yayımladılar! Her çeşit suç var
İnan Kıraç kaçırıldı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Fenerbahçe’den transferde general hamlesi! Orta sahanın patronu olacak
Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...