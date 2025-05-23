Bright Osayi-Samuel'den hırsızlık tepkisi! "Her şeyi ortaya çıkaracağım"

Galatasaray'ın Kayserispor galibiyetiyle şampiyonluğu garantilemesiyle birlikte, Fenerbahçe'nin şampiyonluk özlemi 11 yıla çıktı. Kanarya, son 4 sezonda da ligi üst üste ikinci sırada tamamladı.
Galatasaray'ın Kayserispor galibiyetiyle şampiyonluğu garantilemesiyle birlikte, Fenerbahçe'nin şampiyonluk özlemi 11 yıla çıktı. Kanarya, son 4 sezonda da ligi üst üste ikinci sırada tamamladı.
EVİ SOYULDU İDDİASI
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi-Samuel'in geçtiğimiz günlerde evinin soyulduğu iddia edilmişti. Yıldız futbolcu, konu hakkında açıklamalarda bulundu.
"ADIM LEKELENİYOR"
Fanatik gazetesine konuşan 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, isminin bilinçli olarak yıpratıldığını öne sürerek dikkat çeken ifadeler kullandı:
"Her zamanki gibi adım lekeleniyor. Sezon bittiğinde her şeyi ortaya çıkaracağım." Sözleriyle gündeme damga vuran Osayi-Samuel, sessizliğini sezon sonunda bozacağını belirtti.
OSAYİ'NİN PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maçta sahaya çıkan Bright Osayi-Samuel, 8 asistle takımına katkı sağladı. Toplamda 176 resmi maçta görev alan başarılı sağ bek, bu süreçte 7 kez ağları havalandırdı.
GELECEĞİ BELİRSİZ
Sözleşmesi sona erecek olan Osayi-Samuel'in takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Hem saha içindeki performansı hem de yaşanan krizler sonrası gelecek planlamasında nasıl bir karar alınacağı merak konusu.