Bright Osayi-Samuel'den hırsızlık tepkisi! "Her şeyi ortaya çıkaracağım"

OSAYİ'NİN PERFORMANSI Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maçta sahaya çıkan Bright Osayi-Samuel, 8 asistle takımına katkı sağladı. Toplamda 176 resmi maçta görev alan başarılı sağ bek, bu süreçte 7 kez ağları havalandırdı.

Bright Osayi-Samuel (AA)

GELECEĞİ BELİRSİZ

Sözleşmesi sona erecek olan Osayi-Samuel'in takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Hem saha içindeki performansı hem de yaşanan krizler sonrası gelecek planlamasında nasıl bir karar alınacağı merak konusu.