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Bright Osayi-Samuel'den hırsızlık tepkisi! "Her şeyi ortaya çıkaracağım"

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk hasreti 11 yıla çıkan Fenerbahçe’de sezon sonuna doğru yaşanan gelişmeler camiayı sarsıyor. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Bright Osayi-Samuel, evinin soyulduğu iddiaları ve hakkında çıkan söylentilere sert tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 18:37 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 18:40
Bright Osayi-Samuel’den hırsızlık tepkisi! Her şeyi ortaya çıkaracağım

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Galatasaray'ın Kayserispor galibiyetiyle şampiyonluğu garantilemesiyle birlikte, Fenerbahçe'nin şampiyonluk özlemi 11 yıla çıktı. Kanarya, son 4 sezonda da ligi üst üste ikinci sırada tamamladı.

Bright Osayi-Samuel (AA)Bright Osayi-Samuel (AA)

EVİ SOYULDU İDDİASI
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi-Samuel'in geçtiğimiz günlerde evinin soyulduğu iddia edilmişti. Yıldız futbolcu, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bright Osayi-Samuel (AA)Bright Osayi-Samuel (AA)

"ADIM LEKELENİYOR"

Fanatik gazetesine konuşan 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, isminin bilinçli olarak yıpratıldığını öne sürerek dikkat çeken ifadeler kullandı:
"Her zamanki gibi adım lekeleniyor. Sezon bittiğinde her şeyi ortaya çıkaracağım." Sözleriyle gündeme damga vuran Osayi-Samuel, sessizliğini sezon sonunda bozacağını belirtti.

Bright Osayi-Samuel (AA)Bright Osayi-Samuel (AA)

OSAYİ'NİN PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maçta sahaya çıkan Bright Osayi-Samuel, 8 asistle takımına katkı sağladı. Toplamda 176 resmi maçta görev alan başarılı sağ bek, bu süreçte 7 kez ağları havalandırdı.

Bright Osayi-Samuel (AA)Bright Osayi-Samuel (AA)

GELECEĞİ BELİRSİZ
Sözleşmesi sona erecek olan Osayi-Samuel'in takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Hem saha içindeki performansı hem de yaşanan krizler sonrası gelecek planlamasında nasıl bir karar alınacağı merak konusu.

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