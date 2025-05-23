Anthony Martial Süper Lig yolunda!

Yunan basınından SDNA'nın haberine göre, AEK'nın yeni sezon planlamasında yer almayan Fransız golcü, kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak bakıyor. Haberde, Martial'in menajeri Philippe Lamboley'in Süper Lig'den bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu belirtildi.

BU SEZON AEK'DA 11 GOLE KATKI

28 yaşındaki hücum oyuncusu, AEK formasıyla bu sezon çıktığı 23 maçta 9 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Hücum hattında çok yönlü oynayabilen Martial'in, Süper Lig ekipleri için önemli bir transfer fırsatı yaratabileceği ifade ediliyor.