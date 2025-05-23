Beşiktaş’tan Polonyalı Lamine Yamal hamlesi: Oskar Pietuszewski

Barcelona'nın parlayan yıldızı Lamine Yamal'a benzetilen Oskar Pietuszewski, Polonya'da geleceğin en parlak yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. Genç yaşına rağmen U17 seviyesinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Pietuszewski, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin scout ekiplerinin yakın takibinde.
Oskar Pietuszewski (Polonya basını)
BEŞİKTAŞ AVRUPA DEVLERİYLE YARIŞIYOR
Genç oyuncunun menajeri, Avrupa'dan ciddi teklifler aldıklarını doğrularken, Beşiktaş'ın da bu kulüpler arasında olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlılar, artık modası geçmiş yaşlı yıldızlar yerine uzun vadeli başarı hedefiyle genç yetenekleri kadroya dahil etme stratejisini sürdürüyor.
Oskar Pietuszewski (Polonya basını)
BU SEZON 27 MAÇTA 4 SKOR KATKISI
Oskar Pietuszewski, 2024-25 sezonunda çıktığı 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik katkı sundu. Orta saha ve kanat pozisyonlarında görev yapabilen genç yetenek, oyun zekâsı ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor.