Beşiktaş’tan Polonyalı Lamine Yamal hamlesi: Oskar Pietuszewski

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Barcelona'nın parlayan yıldızı Lamine Yamal'a benzetilen Oskar Pietuszewski, Polonya'da geleceğin en parlak yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. Genç yaşına rağmen U17 seviyesinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Pietuszewski, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin scout ekiplerinin yakın takibinde.

Oskar Pietuszewski (Polonya basını) BEŞİKTAŞ AVRUPA DEVLERİYLE YARIŞIYOR

Genç oyuncunun menajeri, Avrupa'dan ciddi teklifler aldıklarını doğrularken, Beşiktaş'ın da bu kulüpler arasında olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlılar, artık modası geçmiş yaşlı yıldızlar yerine uzun vadeli başarı hedefiyle genç yetenekleri kadroya dahil etme stratejisini sürdürüyor.