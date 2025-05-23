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Beşiktaş'tan Ola Aina sürprizi!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Premier League'den sürpriz bir isme yöneldi. Nottingham Forest forması giyen Nijeryalı sağ bek Ola Aina, siyah-beyazlıların radarına girdi. Nijerya basını, Beşiktaş’ın deneyimli savunmacıyı transfer listesine aldığını yazdı.

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 19:38 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 19:39
Beşiktaş’tan Ola Aina sürprizi!

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28 yaşındaki Ola Aina'nın Nottingham Forest ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Serbest oyuncu statüsüne geçecek olan Aina için Beşiktaş'ın yakın zamanda resmi temaslara başlaması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, savunma hattını güçlendirmek adına Aina'yı önemli bir hedef olarak görüyor.

Ola Aina (AFP)Ola Aina (AFP)

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU
Kariyerinde Torino, Fulham ve Chelsea gibi kulüplerde de forma giyen Ola Aina, hem sağ bek hem de sol bek pozisyonlarında oynayabiliyor. Bu özelliği, Beşiktaş teknik heyetinin transfere sıcak bakmasındaki en önemli etkenlerden biri.

Ola Aina (AFP)Ola Aina (AFP)

DEV KULÜPLERİN DE RADARINDA
Nijerya Milli Takımı'nın da değişilmez isimlerinden biri olan Aina, sadece Beşiktaş'ın değil, Liverpool ve Manchester City gibi Premier League devlerinin de ilgisini çekmiş durumda. Daha önce ismi Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcu için transfer yarışı kızışabilir.

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