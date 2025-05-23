Beşiktaş’tan Ola Aina sürprizi!

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28 yaşındaki Ola Aina'nın Nottingham Forest ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Serbest oyuncu statüsüne geçecek olan Aina için Beşiktaş'ın yakın zamanda resmi temaslara başlaması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, savunma hattını güçlendirmek adına Aina'yı önemli bir hedef olarak görüyor.

Ola Aina (AFP) ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Kariyerinde Torino, Fulham ve Chelsea gibi kulüplerde de forma giyen Ola Aina, hem sağ bek hem de sol bek pozisyonlarında oynayabiliyor. Bu özelliği, Beşiktaş teknik heyetinin transfere sıcak bakmasındaki en önemli etkenlerden biri.