Beşiktaş’ta yeni transfer gönderiliyor! Solskjaer kararını verdi

Karşılaşmanın uzatma anlarında Semih Kılıçsoy'a yaptığı şık asist, ofsayt gerekçesiyle gol olarak sayılmasa da, Arroyo'nun oyuna etkisi gözlerden kaçmadı. Performansından memnun kalan Solskjaer, genç oyuncuya Rizespor ve Bodrum FK maçlarında da forma şansı verecek.

Elan Ricardo (AA)

ELAN RİCARDO KİRALIK GÖNDERİLECEK

Öte yandan bir diğer genç isim Elan Ricardo için ise farklı bir yol haritası belirlendi. 21 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu, resmi maçlarda henüz süre alamadı. Solskjaer ve yönetim, oyuncunun düzenli forma giyebileceği bir Süper Lig ekibine kiralanmasına karar verdi.