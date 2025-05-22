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Beşiktaş'ta yeni transfer gönderiliyor! Solskjaer kararını verdi

Beşiktaş’ta devre arası transfer döneminde kadroya katılan genç oyuncularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Ekvadorlu Keny Arroyo ve Kolombiyalı Elan Ricardo hakkında kararını verdi.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 18:04 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 18:04
Beşiktaş’ta yeni transfer gönderiliyor! Solskjaer kararını verdi

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Ekvador'un Independiente del Valle kulübünden transfer edilen 19 yaşındaki Keny Arroyo, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekti. Alanyaspor deplasmanında Milot Rashica'nın yerine 64. dakikada oyuna dahil olan genç oyuncu, hücumda sergilediği dinamizmle beğeni topladı.

Keny Arroyo (AA)Keny Arroyo (AA)

Karşılaşmanın uzatma anlarında Semih Kılıçsoy'a yaptığı şık asist, ofsayt gerekçesiyle gol olarak sayılmasa da, Arroyo'nun oyuna etkisi gözlerden kaçmadı. Performansından memnun kalan Solskjaer, genç oyuncuya Rizespor ve Bodrum FK maçlarında da forma şansı verecek.

Elan Ricardo (AA)Elan Ricardo (AA)

ELAN RİCARDO KİRALIK GÖNDERİLECEK
Öte yandan bir diğer genç isim Elan Ricardo için ise farklı bir yol haritası belirlendi. 21 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu, resmi maçlarda henüz süre alamadı. Solskjaer ve yönetim, oyuncunun düzenli forma giyebileceği bir Süper Lig ekibine kiralanmasına karar verdi.

Elan Ricardo (AA)Elan Ricardo (AA)

Beşiktaş, genç oyunculara yatırım yapmaya devam ederken, performansına göre kadro şekillendirme adımlarını da atmaya başladı. Arroyo'nun gelişimi, siyah-beyazlılar adına gelecek sezonun en dikkat çeken hikayelerinden biri olmaya aday.

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