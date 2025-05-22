Osayi Samuel vedaya hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki İngiliz beki Osayi Samuel'e yol göründü.



Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki sağ bekin eşyalarını İngiltere'ye yolladığı öğrenildi.



2021 yılından beri Sarı-Lacivertliler'de forma giyen yıldız oyuncunun kariyerine İngiltere'de devam etmesi bekleniyor.



Yıldız oyuncu, 2021 yılında QPR'den Fenerbahçe'ye 500 bin Euro'ya transfer olmuştu.



22 kez Nijeryalı Milli Takım forması giyen tecrübeli futbolcu, bu sezon yeni sözleşme için Fenerbahçe ile masaya oturmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı.