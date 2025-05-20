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Real Madrid Nico Paz'ı geri alacak!

Real Madrid, Como'ya geri alma maddesi ile sattığı Arjantinli futbolcu Nico Paz'ın geri satın alma maddesini kullanacak.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 15:57 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 15:57
Real Madrid Nico Paz’ı geri alacak!

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Real Madrid, geçtiğimiz sezon geri satın alma maddesi ile 6 milyon euroya Como'ya sattığı Nico Paz'ın maddesini kullanma kararı aldı.

XABI ALONSO TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

COPE'nin haberine göre, Real Madrid'in yeni teknik direktörü olması beklenen Xabi Alonso, Nico Paz'ı kadroda görmek istiyor. Bu nedenle kulübün oyuncunun 8 milyon euroluk geri satın alma maddesinin kullanılmasını istediğini öne sürdü.

COMO PERFORMANSI

İtalya'da 34 maçta forma giyen Arjantinli 10 numara, 6 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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