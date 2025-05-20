Real Madrid Nico Paz’ı geri alacak!

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Real Madrid, geçtiğimiz sezon geri satın alma maddesi ile 6 milyon euroya Como'ya sattığı Nico Paz'ın maddesini kullanma kararı aldı.



XABI ALONSO TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR



COPE'nin haberine göre, Real Madrid'in yeni teknik direktörü olması beklenen Xabi Alonso, Nico Paz'ı kadroda görmek istiyor. Bu nedenle kulübün oyuncunun 8 milyon euroluk geri satın alma maddesinin kullanılmasını istediğini öne sürdü.



COMO PERFORMANSI



İtalya'da 34 maçta forma giyen Arjantinli 10 numara, 6 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.