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Fenerbahçe'de Ali Koç'a imza sayısı şoku!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eylül ayında seçim kararı alsa da kongre üyelerinin imza kampanyası sürüyor. İmza veren kongre üyelerinin sayısının 8 bini geçtiği ifade edildi.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 10:38 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 10:38
Fenerbahçe’de Ali Koç’a imza sayısı şoku!

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Fenerbahçe'de şampiyonluğun bir kez daha Galatasaray'a kaptırılmasının ardından muhalefet kanadından Ali Koç'a karşı sesler yükselmiş ve seçim talep edilmişti.

Ali Koç ilk bağlamda seçim kararı almayacaklarını ve göreve devam edeceklerini açıklasa da baskıların artması sonucu başkan bu kararından dönmüştü. Ali Koç eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı alsa da muhalefet bu tarihin geç olduğu görüşünde.

İMZA SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

İmza veren kongre üyelerinin sayısının 8 bini geçtiği ifade edildi. Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada gerekli imza sayısına ulaşılması halinde seçime gidiş süresinin 7-8 hafta olduğunu belirtmişti. Yeterli imzanın toplanması durumunda eylül ayı için alınan seçim kararı geçerliliğini yitirecek ve olağanüstü seçimli genel kurul daha erken bir tarihte gerçekleştirilecek.

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