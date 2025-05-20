Fenerbahçe ve Marsilya Yusuf Akçiçek için masada

Fenerbahçe'nin, 19 yaşındaki futbolcunun transferinden beklentisi en az 25 milyon euro gelir elde etmek. Şimdiye ana kadar Yusuf Akçiçek için en somut adımları atan kulüp Marsilya oldu.



Fransız ekibinin başkanı Pablo Longoria'nın İstanbul'a gelerek başkan Ali Koç ile görüştüğü öğrenildi.



19 MİLYON EURO



Marsilya, genç futbolcu için 19 milyon euro'ya kadar çıkabileceğini sözlü bir şekilde Fenerbahçe'ye iletti.



İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve Yusuf Akçiçek'in uygun şartların oluşması halinde Avrupa'ya gitmek istediği gelen bilgiler arasında.