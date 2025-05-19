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Manchester City Florian Wirtz transferinden çekildi

Premier Lig devi Manchester City’nin, Bayer Leverkusen’in yıldız futbolcusu Florian Wirtz için yürüttüğü transfer girişiminden geri adım attığı öne sürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 19:53 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 19:53
Manchester City Florian Wirtz transferinden çekildi

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ESPN'in haberine göre, İngiliz kulübü mali şartların uygun olmaması ve oyuncunun Bayern Münih'i tercih etme ihtimali nedeniyle transferi rafa kaldırdı.

CİTY GERİ ÇEKİLDİ
Manchester City'nin uzun süredir radarında olan 21 yaşındaki Alman orta saha için Leverkusen'in yüksek bonservis talebi ve oyuncunun kariyer planlamasında Bayern Münih'e daha sıcak bakması, Pep Guardiola yönetimindeki ekibin geri adım atmasına neden oldu.

WİRTZ'TEN REKOR KATKI
Florian Wirtz, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Leverkusen formasıyla 45 resmi maçta görev alan genç yıldız, 16 gol ve 15 asistle takımının hem Bundesliga hem Avrupa kupalarındaki başarısında büyük pay sahibi oldu.

Bayern Münih'in de transfer listesinde yer alan Wirtz'in, sezon sonunda kulüpten ayrılması bekleniyor. Ancak Leverkusen'in, yıldız futbolcusunu takımda tutmak istediği ve 100 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öne sürülüyor.

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