Liverpool’un ilk hedefi Milos Kerkez

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Liverpool, 21 yaşındaki Macar sol bek için Bournemouth ile resmi temaslara başladı. Kerkez'in transfere sıcak baktığı ve Liverpool ile kişisel şartlarda büyük ölçüde anlaştığı ifade edildi. Taraflar şu anda bonservis bedeli konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Milos Kerkez (AP) Kerkez, Bournemouth formasıyla bu sezon 39 maçta görev aldı, 2 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti. Hızı, savunma katkısı ve hücuma etkili bindirmeleriyle öne çıkan genç oyuncunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.