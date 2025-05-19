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Liverpool'un ilk hedefi Milos Kerkez

Premier Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızıların gündemindeki isimlerden biri de Bournemouth forması giyen genç sol bek Milos Kerkez.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 18:26 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 18:26
Liverpool’un ilk hedefi Milos Kerkez

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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Liverpool, 21 yaşındaki Macar sol bek için Bournemouth ile resmi temaslara başladı. Kerkez'in transfere sıcak baktığı ve Liverpool ile kişisel şartlarda büyük ölçüde anlaştığı ifade edildi. Taraflar şu anda bonservis bedeli konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Milos Kerkez (AP)Milos Kerkez (AP)

Kerkez, Bournemouth formasıyla bu sezon 39 maçta görev aldı, 2 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti. Hızı, savunma katkısı ve hücuma etkili bindirmeleriyle öne çıkan genç oyuncunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

Milos Kerkez (REUTERS)Milos Kerkez (REUTERS)

Kerkez'in Bournemouth ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam etse de, Liverpool'un ısrarlı tutumu ve oyuncunun transfere sıcak yaklaşımı, anlaşmanın kısa sürede sonuçlanabileceğine işaret ediyor. Transfer gerçekleşirse Liverpool, sol bek rotasyonuna güçlü ve genç bir alternatif kazandırmış olacak.