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Dzeko'ya milli davet!

Bosna Hersek Milli Takımı, Slovenya ve San Marino ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde aday kadrosunda Süper Lig'de forma giyen Edin Dzeko ve Adis Hajradinovic'e yer verdi.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 16:41 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 16:41
Dzeko’ya milli davet!

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Süper Lig'de forma giyen Edin Dzeko ve Haris Hajradinovic, San Marino ve Slovenya ile oynancak maçlar için Bosna Hersek Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergej Barbarez, 2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerinde San Marino ve hazırlık karşılaşmasında Slovenya ile yapacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Barbarez'in açıkladığı 26 kişilik aday kadroda, Fenerbahçe'den Dzeko ve Kasımpaşa'dan Hajradinovic de yer aldı.

Bosna Hersek, 7 Haziran'da H grubunda mücadele ettiği Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerinde San Marino'yu konuk edecek ve 10 Haziran'da da hazırlık maçında Slovenya ile deplasmanda karşılaşacak.

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