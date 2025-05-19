Başkan Dursun Özbek açıkladı! Muslera ve Osimhen kalacak mı?

Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. kez mutlu sona ulaşan ve beşinci yıldızı takan ilk takım olan Galatasaray'd Başkan Dursun Özbek, 19 Mayıs nedeniyle Kemerburgaz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. kez mutlu sona ulaşan ve beşinci yıldızı takan ilk takım olan Galatasaray'd Başkan Dursun Özbek, 19 Mayıs nedeniyle Kemerburgaz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İşte Özbek'in sözleri
"Bugün çok güzel iki olayı, hatta üç olayı beraber kutluyoruz. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Tüm Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ı doğum günü kabul etmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğması için ilk adımı 19 Mayıs'ta atmıştı. Bugün, çok önemli bir gün. Bugüne 5. yıldız ve 25. şampiyonluk denk geldi."
"Kemerburgaz Tesisimiz 1.5 aydır hizmet veriyor. Sahaların, konaklamanın, fasilitenin oyuncularımıza güç kattı. Oyuncularımızın performansı üst seviyeye çıktı ve başarı da beraberinde geldi. Çok çetin bir sezonu geride bıraktık. Büyük zorluklarla kazandığımız bir şampiyonluk. Ben kendimi bildiğimden beri kazandığımız en önemli şampiyonluk oldu. Birçok cephede uğraşmak, birçok cephede başarı kazanmak zorundaydık, sadece yeşil sahalarda değil... Onun dışında da bayağı uğraşımız oldu. Zor işlerin keyfi de büyük oluyor."
"Bu şampiyonluğu tüm camiama armağan ediyorum. Bu şampiyonlukta en büyük etken teknik ekip, sporcularımız, büyük destek veren taraftarımız, genel kurul üyelerimize teşekkür gönderiyorum."
"Florya çok önemliydi, büyük anılarımız vardı. Florya bugünkü futbol ekonomisine cevap verecek durumda değildi. Florya'yı da en güzel şekilde değerlendiriyoruz. Kemerburgaz'ı da futbolumuzun yeni mabedi olarak üyelerimize, taraftarlarımıza daha büyük bir Galatasaray seyretmek için büyük bir gayret sarf ettik."
"OSIMHEN İLE KONUŞACAĞIZ"
Özbek, Osimhen ile ilgili soruya yanıt olarak, "Taraftarımızın Osimhen'i çok sevdiği aşikar. O da çok iyi bir futbolcu, Galatasaray'a aidiyeti yüksek. Herkes böyle bir ismin Galatasaray'da olmasını arzu ediyor. Burada en önemli karar Osimhen'in vereceği karar çünkü genç bir oyuncu. Bu sevgi seline ne cevap verecek, bunu onunla konuşacağız. Onun kararına göre biz de değerlendirmemizi yapacağız. Osimhen'i Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla görmeyi herkes istiyor." ifadelerini kullandı.
"ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR"
Özbek, Muslera'nın geleceği hakkında ise, "Muslera, memleketine dönmek istiyor. Kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımıza devam edeceğiz." cevabını verdi.
"ICARDI ÇOK FAYDA SAĞLAYACAK"
Başkan Özbek, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin iyi durumda olduğunu belirterek, "Dün Icardi ile görüştüm. Son derece fit ve hazır gördüm. Çok hazır geliyor. Antrenmanlarına memleketinde devam etmişti. Icardi, Galatasaray'ın çok önemli bir değeri. Önümüzdeki sezon bize çok fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
DEVLER LİGİ SÖZÜ
Dursun Özbek, sarı-kırmızılı taraftara, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü verdi.
Şampiyon olarak Devler Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde ettiklerini vurgulayan Özbek, "Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma, sezonu biraz daha geç açma, daha fazla hazırlanma fırsatı veriyor. Bu iyi bir şey. Yaklaşık 1 aydan fazladır bu neticeyi bekliyorduk. Bundan dolayı 1-1,5 ay önce Şampiyonlar Ligi'ne gidecek kadroyu oluşturmak için çalışmalarımızı başlatmıştık. Sezon açıldıktan sonra da bunları yerine getirmek için çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.
Özbek, "Taraftara çilek transfer sözü veriyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Taraftara Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü veriyorum. Geçtiğimiz yıl bunu yapamadık. İnşallah bu sezon iyi hazırlanıyoruz. Avrupa'da da başarılı olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.