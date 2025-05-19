Galatasaray’dan Kadıköy’deki silahlı saldırı için kınama

Galatasaray, X hesaplarından Kadıköy'de kutlama yapan taraftarlarına silahlı saldırı yapılmasını kınayan bir metin yayımladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Bugün Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarımıza yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Bahsi geçen menfur olayda yaralanan taraftarımıza şifa diliyor, bu tip olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala 2024/25 sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğun ardından İstanbul'un birçok noktasında sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından coşkulu kutlamalar gerçekleştirildi.

Bu kutlamalardan biri de Kadıköy'de yaşandı. Araçlarıyla Bağdat Caddesi'nde tur atan Galatasaraylı taraftarlar, kimliği henüz belirlenemeyen bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Araca yönelik gerçekleşen bu saldırı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, gruptaki bazı kişilerin saldırıya uğrayan aracın arkasından koşarak tekme attığı anlar da yer alıyor.

Aynı zamanda bir başka cep telefonu kaydında, araçtan Galatasaray bayrağı sallayan bir taraftara, çevredeki Fenerbahçe taraftarları tarafından sözlü sataşmalar olduğu görülüyor. Kısa süren gerginlikte, olay yerindeki polis ekiplerinin araya girerek tarafları sakinleştirdiği de görüntülere yansıdı.