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Final için dev adım! Boluspor - Bandırmaspor: 4-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Bandırmaspor, deplasmanda Boluspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükselme yolunda büyük avantaj elde etti.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 22:16 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 22:16
Final için dev adım! Boluspor - Bandırmaspor: 4-1 | MAÇ SONUCU

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Bandırmaspor'un golleri 12. dakikada Lois Diony, 47. dakikada Murat Cem Akpınar, 60. dakikada penaltıdan Billal Messaoudi ve 88. dakikada Marco Paixao'dan geldi. Boluspor'un tek golünü ise 27. dakikada Florent Hasani kaydetti.

Rövanş karşılaşması, 23 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Bandırmaspor'un sahasında oynanacak. Bu maçın ardından finale yükselecek takım belli olacak.

Finalde rakip, diğer eşleşmeden gelen Fatih Karagümrük olacak. 29 Mayıs'ta oynanacak finali kazanan takım, Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olacak.

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