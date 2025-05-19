Al-Musrati Beşiktaş’a döndü!

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Monaco Genel Direktörü Thiago Scuro, daha önce Al-Musrati hakkında gelen bir soruya; "Al-Musrati'nin bonservisini almayı düşünmüyoruz. Bu durumu hem kendisine hem de Beşiktaş'a ilettik. Takımımıza katkı sağladı fakat bizim aradığımız oyuncu profili farklı. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." yanıtını vermişti.

Al-Musrati (Takvim Foto Arşiv) MONACO PERFORMANSI

Monaco formasıyla toplam 11 maçta görev yapan 29 yaşındaki Libyalı futbolcu, bu süreçte 1 gol ve 1 asist üretti. Orta sahada zaman zaman etkili performanslar sergilese de Fransız kulübün beklentilerini tam anlamıyla karşılayamadı.