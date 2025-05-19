SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Al-Musrati Beşiktaş'a döndü!

Beşiktaş’tan devre arasında Fransız ekibi Monaco’ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Al-Musrati ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fransız temsilcisi, Libyalı orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı ve kiralık sözleşmesi sona eren futbolcuyla yolların ayrıldığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 18:36 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 18:36
Al-Musrati Beşiktaş’a döndü!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Monaco Genel Direktörü Thiago Scuro, daha önce Al-Musrati hakkında gelen bir soruya; "Al-Musrati'nin bonservisini almayı düşünmüyoruz. Bu durumu hem kendisine hem de Beşiktaş'a ilettik. Takımımıza katkı sağladı fakat bizim aradığımız oyuncu profili farklı. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." yanıtını vermişti.

Al-Musrati (Takvim Foto Arşiv)Al-Musrati (Takvim Foto Arşiv)

MONACO PERFORMANSI
Monaco formasıyla toplam 11 maçta görev yapan 29 yaşındaki Libyalı futbolcu, bu süreçte 1 gol ve 1 asist üretti. Orta sahada zaman zaman etkili performanslar sergilese de Fransız kulübün beklentilerini tam anlamıyla karşılayamadı.

Al-Musrati (Takvim Foto Arşiv)Al-Musrati (Takvim Foto Arşiv)

TRANSFER DETAYLARI
Beşiktaş ile Monaco arasında yapılan anlaşmada, Al-Musrati için 8 milyon euro garanti + 2 milyon euro bonus olmak üzere toplam 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyordu. Ancak Fransız temsilcisi bu opsiyonu devreye sokmadı.