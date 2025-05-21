Tottenham 3. kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonu!

UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham ile Manchester United, İspanya'nın San Mames Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Alman hakem Felix Zwayer'in yönettiği mücadelenin 42. dakikasında Tottenham, Johnson'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde kupa Tottenham'ın. (AFP)
İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca mücadeleyi 1-0 kazanan Tottenham şampiyon oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde kupa Tottenham'ın. (AFP)
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE EN ÇOK KUPA KAZANAN SEVİLLA
Sevilla, 2006, 2007'de iki, 2014, 2015, 2016'da üç kez turnuvayı üst üste kazanırken, toplamda da 7 kez kupa sevinci yaşadı ve zirvede yer aldı.