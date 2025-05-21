Tottenham 3. kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonu!

İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca mücadeleyi 1-0 kazanan Tottenham şampiyon oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde kupa Tottenham'ın. (AFP)

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE EN ÇOK KUPA KAZANAN SEVİLLA

Sevilla, 2006, 2007'de iki, 2014, 2015, 2016'da üç kez turnuvayı üst üste kazanırken, toplamda da 7 kez kupa sevinci yaşadı ve zirvede yer aldı.