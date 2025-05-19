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Al-Musrati Beşiktaş'a geri dönüyor!

Monaco Genel Direktörü Thiago Scuro, devre arasında Beşiktaş'tan kiralanan Al-Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacaklarını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 14:29 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 14:29
Al-Musrati Beşiktaş’a geri dönüyor!

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Beşiktaş'tan devre arasında Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Al-Musrati, siyah-beyazlı takıma geri dönüyor.

Monaco'nun genel direktörü Thiago Scuro, Musrati'nin satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağına yönelik gelen sorunun ardından, "Al-Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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