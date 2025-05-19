SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Ajax'ta ilk aday Erik ten Hag!

Francesco Farioli ile yollarını ayıran Ajax, teknik direktörlük görevine Erik ten Hag'ı getirmek istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 14:49 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 14:49
Ajax’ta ilk aday Erik ten Hag!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hollanda Ligi'nde şampiyonluğu PSV'ye kaptıran Ajax, yeni teknik direktörünü arıyor.

Sky'da yer alan habere göre, Francesco Farioli ile yollarını ayıran Hollanda temsilcisi, göreve Erik ten Hag'ı getirmek istiyor.

Ajax'ta Erik ten Hag dışında bir diğer adayın da Go Ahead'ın teknik direktörü Paul Simonis olduğu yazıldı.

Erik ten Hag'ın adı daha önce de Bayer Leverkusen'in gündemine gelmişti.

Daha önce 2017-2022 yılları arasında Ajax'ı çalıştıran Erik ten Hag, Ekim 2024'te Manchester United'dan ayrıldığından bu yana kulüp çalıştırmadı.

Farioli Ajaxtan ayrıldı!Farioli Ajaxtan ayrıldı!
Farioli Ajax'tan ayrıldı!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK’nın üst yapısı KCK’dan ilk sabotaj: Kandil’i boşaltmayacağız, elebaşları üçüncü ülkelere gitmeyecek
19 Mayıs’ta Gabar’da Terörsüz Türkiye yürüyüşü: Bu dağlarda ölüm değil kardeşlik türküleri söylenecek | İlk keşif kuyusundan numune alındı
Türk Telekom
DEM Parti siyasi parti turuna çıkıyor! İşte heyetteki isimler
Türkiye ile ABD arasında Suriye konulu toplantı! Gözler yarın ABD’de olacak
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye vurgulu 19 Mayıs mesajı: Gençlerimize müreffeh bir ülke bırakmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz
Koza Altın
CANLI | Kurtuluşun meşalesi 106 yıl önce Samsun’da yakıldı! Bakan Bak ve gençler Anıtkabir’i ziyaret etti
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği
Eski ABD Başkanı Biden 4. evre prostat kanserine yakalandı! Kemiklerine kadar yayıldı... Trump’tan açıklama
19 Mayıs’ın Osmanlı arşiv kayıtları! Sultan Vahideddin Han’ın tayin emri... Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a varış telgrafı
Yine CHP yine çöp çukur çamur! Millete reva gördükleri bu... Kartallılar 19 Mayıs sabahına çöp dağları ile uyandı
Mahsun Kırmızıgül’ün Kardeşlik Türküsü çalıntı çıktı
Karadeniz’de yeni keşif! Türkiye’nin bulduğu doğalgazın toplam değeri 320 milyar dolar
ÖZEL | Aslan’ın sarayında kutlama! Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası doyasıya sevinç
Emekliye en az 17 bin TL! Taban aylık ne zaman artacak? Hangi formüller ele alınacak? Kime, nasıl yansıyacak?
PKK’nın fesih kararı sonrası İmralı’ya ilk ziyaret! DEM Parti’den açıklama: Bozulan ilişkiyi onarıyoruz
Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı
İstanbul’da yaz sıcakları başlıyor! Meteoroloji o günü işaret etti, 27 derece birden geliyor! Bayram tatiline kadar...
Şampiyonluk kutlamasına damga vuran an! Icardi’nin sevgilisi China Suarez’den Türkçe tezahürat sürprizi!