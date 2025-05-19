SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor bu sezon istediği gibi değil

2024-2025 Trendyol Süper Ligi'nde Trabzonspor, Avrupa umudunu kaybederek beklentileri karşılayamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 14:05 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 14:05
Trabzonspor bu sezon istediği gibi değil

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Süper Lig'de bu sezon beklentilere karşılık veremeyen ve geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor, Avrupa defterini de kapattı.

Bodrum FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer matematiksel olarak Avrupa'ya gitme şansını tamamen kaybederken, taraftarlarının hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu.

Trabzonspor, bu beraberlikle bitime puanını 47'ye çıkartarak 7'nci sırada yer aldı.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Bodrum FK maçını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon'da yerel basın manşetleri şu şekilde:

Sonnokta: Avrupa da hayal oldu

Günebakış: Trabzon'un tadı yok

Taka: Fırtına tatil moduna girdi

Karadeniz: Ne Avrupa'sı Bodrum'da tatil yaptık

Ekspres: Çileli yolculuğa kaldı son 2

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK’nın üst yapısı KCK’dan ilk sabotaj: Kandil’i boşaltmayacağız, elebaşları üçüncü ülkelere gitmeyecek
19 Mayıs’ta Gabar’da Terörsüz Türkiye yürüyüşü: Bu dağlarda ölüm değil kardeşlik türküleri söylenecek | İlk keşif kuyusundan numune alındı
Türk Telekom
Türkiye ile ABD arasında Suriye konulu toplantı! Gözler yarın ABD’de olacak
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye vurgulu 19 Mayıs mesajı: Gençlerimize müreffeh bir ülke bırakmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz
CANLI | Kurtuluşun meşalesi 106 yıl önce Samsun’da yakıldı! Bakan Bak ve gençler Anıtkabir’i ziyaret etti
Koza Altın
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği
Eski ABD Başkanı Biden 4. evre prostat kanserine yakalandı! Kemiklerine kadar yayıldı... Trump’tan açıklama
19 Mayıs’ın Osmanlı arşiv kayıtları! Sultan Vahideddin Han’ın tayin emri... Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a varış telgrafı
Yine CHP yine çöp çukur çamur! Millete reva gördükleri bu... Kartallılar 19 Mayıs sabahına çöp dağları ile uyandı
Mahsun Kırmızıgül’ün Kardeşlik Türküsü çalıntı çıktı
Karadeniz’de yeni keşif! Türkiye’nin bulduğu doğalgazın toplam değeri 320 milyar dolar
Emekliye en az 17 bin TL! Taban aylık ne zaman artacak? Hangi formüller ele alınacak? Kime, nasıl yansıyacak?
İstanbul’da yaz sıcakları başlıyor! Meteoroloji o günü işaret etti, 27 derece birden geliyor! Bayram tatiline kadar...
ÖZEL | Aslan’ın sarayında kutlama! Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası doyasıya sevinç
Kıbrıs’ta otel krizine Yıldız Tilbe’den alkışlanacak hareket! Kapris yapmadı cebinden ödedi
PKK’nın fesih kararı sonrası İmralı’ya ilk ziyaret! DEM Parti’den açıklama: Bozulan ilişkiyi onarıyoruz
Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı
Şampiyonluk kutlamasına damga vuran an! Icardi’nin sevgilisi China Suarez’den Türkçe tezahürat sürprizi!