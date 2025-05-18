Yiğidolar 1. Lig’e düştü! Samsunspor - Sivasspor: 1- 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Reeder Samsunspor, sahasında Net Global Sivasspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Maçın tek golü, 9. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dimata'dan geldi. Savunma oyuncularından sıyrılan Dimata, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

Bu galibiyetle puanını 60'a yükselten Reeder Samsunspor, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirerek Süper Lig'de üçüncü sıraya yükseldi. Transfer tahtası kapalı olmasına rağmen Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Karadeniz temsilcisi, sezonun en dikkat çeken takımlarından biri olmayı başardı.

Öte yandan Net Global Sivasspor için işler yolunda gitmedi. Son 7 haftada sadece bir galibiyet alabilen kırmızı-beyazlı ekip, bu sonuçla 35 puanda kaldı ve bitime iki hafta kala Trendyol Süper Lig'e veda etti. Maçın son anlarında, 90+3. dakikada Sivassporlu oyuncu Murat Paluli kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.