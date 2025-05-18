Trendyol Süper Lig'in 37. hafta programı açıklandı.
İşte haftanın maçları
24 MAYIS CUMARTESİ:
16.00 Eyüpspor - Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa (Gaziantep)
19.00 Göztepe - Galatasaray (Gürsel Aksel)
25 MAYIS PAZAR:
19.00 Kayserispor- Bodrum FK (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Konyaspor - Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Başakşehir - Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Trabzonspor - Samsunspor (Papara Park)
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Beşiktaş Park)
26 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 Hatayspor - Fenerbahçe (Mersin)