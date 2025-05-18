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Süper Lig'in 37. hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasına ait programı duyurdu. Buna göre şampiyon Galatasaray, 24 Mayıs'ta Göztepe'ye konuk olacak. 25 Mayıs'ta Trabzonspor Samsunspor'u, Beşiktaş ise Rizepsoru ağırlayacak. 26 Mayıs'ta ise Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanına çıkacak. İşte Süper Lig'in 37. hafta programı

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 01:23 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 01:24
Süper Lig’in 37. hafta programı açıklandı

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Trendyol Süper Lig'in 37. hafta programı açıklandı.

İşte haftanın maçları

24 MAYIS CUMARTESİ:

16.00 Eyüpspor - Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa (Gaziantep)

19.00 Göztepe - Galatasaray (Gürsel Aksel)

25 MAYIS PAZAR:

19.00 Kayserispor- Bodrum FK (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Konyaspor - Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Başakşehir - Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Trabzonspor - Samsunspor (Papara Park)

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Beşiktaş Park)

26 MAYIS PAZARTESİ:

20.00 Hatayspor - Fenerbahçe (Mersin)

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