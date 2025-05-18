Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya gönderme! "The Real One"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera attı.

Cimbom bu galibiyetle 25. kez mutlu sona ulaşarak şampiyonluk sevinci yaşadı ve beşinci yıldızın sahibi oldu.

Karşılaşamda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya da gönderme yapıldı.

Sezon boyunca Okan Buruk ile karşı karşıya gelen Portekizli çalıştırıcıyla ilgili olarak gösterdiği dizüstü bilgisayar tepkisine yanıt olarak "The Real One" gerçek olan ifadeleriyle beş yıldızlı görsel kameralara gösterildi.

O anlar sosyal medyada gündeme oturdu.