SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya gönderme! "The Real One"

Trendyol Süper Lig'de 25. kez mutlı sona ulaşarak beşinci yıldızı göğsüne takan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 21:17 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 21:18
Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya gönderme! The Real One

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera attı.

Cimbom bu galibiyetle 25. kez mutlu sona ulaşarak şampiyonluk sevinci yaşadı ve beşinci yıldızın sahibi oldu.

Karşılaşamda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya da gönderme yapıldı.

Sezon boyunca Okan Buruk ile karşı karşıya gelen Portekizli çalıştırıcıyla ilgili olarak gösterdiği dizüstü bilgisayar tepkisine yanıt olarak "The Real One" gerçek olan ifadeleriyle beş yıldızlı görsel kameralara gösterildi.

O anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

Galatasaraydan Devler Ligi için 2 transfer birden!Galatasaraydan Devler Ligi için 2 transfer birden!
Galatasaray'dan Devler Ligi için 2 transfer birden!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK’nın fesih kararı sonrası İmralı’ya ilk ziyaret! DEM Parti’den açıklama: Bozulan ilişkiyi onarıyoruz
MHP lideri Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçtik
5 yıldızlı şampiyon! Galatasaray - Kayserispor: 3-0 | MAÇ SONUCU
Türkiye’de demografik çöküş tehlikesi! Yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 22 arttı! 2050 uyarısı
Teselli galibiyeti! Fenerbahçe - Eyüpspor: 2-1 | MAÇ SONUCU
’Ekosistem’in kilit isimlerinden itirafçı Ertan Yıldız’a İmamoğlu kanadından tehdit! Soruşturma başlatıldı
İsrail’den Gazze’de kalıcı işgal planı! Gideon’un Savaş Arabaları katliamı... Kansız siyonistler bebekleri bile şehit etti
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Aylık başvurusu yapan ikramiye alabilecek mi?
Papa Leo Birleşik Kilise hayaliyle göreve başladı! İlk görüşme Zelenskiy ile ilk ziyaret İznik’e... Törene kimler katıldı?
İsrail’in Gazze saldırılarında Hamas’ın kilit isimlerinden Yahya Sinvar’ın kardeşi Zekerriya Sinvar öldürüldü!
Ali Koç dernek bastı! Münakaşa yaşadığı isim her şeyi anlattı: Başkanlığım biterse seninle özel olarak uğraşacağım tehdidi
24 ayar gram altın sahiplerine müjde! İslam Memiş 4500 TL olacağı tarihi açıkladı
İstanbul Dolmabahçe’deki barış zirvesinin perde arkası! Ukrayna-Rusya savaşında bundan sonra ne olacak? Türk diplomasisinin kritik önemi
Karadeniz’deki 75 milyar metreküplük gaz keşfi ile Türkiye merkez ülke olacak
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan flaş yanıt
Sahnede ne konuştular? Sagopa Kajmer’den Başkan Erdoğan’a teşekkür: Üç şarkımı dinledi, beni mutlu etti
Meteoroloji son dakika uyardı! İstanbul’a kavurucu sıcaklar geliyor! O bölge 40 dereceyi aşacak
Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!
Başkan Erdoğan yeni keşfin müjdesini verdi! Göktepe-3’te 75 milyar metreküplük doğalgaz! | Temelinde Berat Albayrak’ın imzası var
Başkan Erdoğan’dan Arnavutluk dönüşü Terörsüz Türkiye mesajı: Prangaları kırmaya başladık | Silahların teslimi nasıl olacak? Özgür Özel’e Lozan ayarı