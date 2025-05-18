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Wayne Rooney Victor Osimhen'i dünya devine önerdi

Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın efsane golcüsü Wayne Rooney, eski kulübüne yaz transfer dönemi öncesinde dikkat çeken tavsiyelerde bulundu. Kırmızı Şeytanlar’ın yeniden elit seviyeye çıkması için 3 isme yönelmesi gerektiğini belirten Rooney, listesinde Süper Lig’de fırtına gibi esen bir yıldız isme de yer verdi.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 17:17 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 17:17
Wayne Rooney Victor Osimhen’i dünya devine önerdi

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Bir programda kendisine yöneltilen "Bu yaz Manchester United'ın transfer etmesi gereken 3 futbolcu kim?" sorusuna yanıt veren Rooney, şu üç ismi önerdi: Victor Osimhen (Galatasaray), David De Gea (Fiorentina) ve Marc Guehi (Crystal Palace)

Rooney'nin önerdiği isimler arasında yer alan Osimhen, Galatasaray formasıyla gösterdiği üst düzey performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmiş durumda.

TARAFTARLARDAN TAM DESTEK

Rooney'nin açıklamaları sosyal medyada geniş yankı bulurken, Manchester United taraftarlarının da Nijeryalı yıldızın transferi yönünde olumlu paylaşımlar yaptığı görüldü. Osimhen'in fiziksel gücü, bitiriciliği ve temposu, İngiliz futbolseverler tarafından da Premier Lig için ideal olarak değerlendiriliyor.

OSİMHEN TARİHE GEÇTİ

Galatasaray formasıyla sakatlanan Mauro Icardi'nin yokluğunda adeta takımı sırtlayan Victor Osimhen, bu sezon 35 gol kaydederek rekor kırdı. Nijeryalı golcü, Türkiye Süper Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olan Mario Jardel'in (34 gol) rekorunu da geride bıraktı.

MANCHESTER UNİTED İÇİN KRİTİK HAMLE OLABİLİR

Geçtiğimiz sezon hücum hattında yaşadığı sıkıntılarla dikkat çeken Manchester United için Osimhen transferi, kadroya doğrudan güç katabilecek bir hamle olarak değerlendiriliyor.

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