PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Lucio yoğun bakıma alındı

2002 Dünya Kupası şampiyonu Brezilyalı efsane Lucio, evinde geçirdiği kaza sonrası vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bilinci açık olan 47 yaşındaki eski yıldız, yoğun bakımda gözlem altında tutuluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 16:48 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 16:48
Lucio yoğun bakıma alındı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Brezilya futbolunun efsane isimlerinden biri olan 47 yaşındaki eski savunma oyuncusu Lucio'dan kötü haber geldi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Brezilya basınında yer alan habere göre; Lucio, evinde geçirdiği kaza sonrası vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşması nedeniye hastaneye kaldırıldı. 47 yaşındaki eski yıldızın, başkent Brasilia'da bulunan bir hastaneye götürülerek yoğun bakıma alındığı belirtildi.

GÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR

Öte yandan hastane yönetiminden de Lucio ile ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Lucio'nun bilincinin açık olduğu, durumunun stabil ilerlediği ve gözlem altında tutulduğu ifade edildi. Olayın detayları, yaralanmanın ne ölçüde olduğu ve kazanın nedeni ise açıklanmadı.

2019'DA FUTBOLA VEDA ETTİ

2002 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya Milli Takımı'nın en kritik isimlerinden birisi olan Lucio, 2019 yılında aktif futbol kariyerini noktalamıştı. Yıldız oyuncu, kariyerinde Juventus, Inter, Bayern Münih gibi dev takımların da formasını giymişti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK’nın fesih kararı sonrası İmralı’ya ilk ziyaret! DEM’li Buldan teröristbaşı Öcalan’la görüşüyor
’Ekosistem’in kilit isimlerinden itirafçı Ertan Yıldız’a İmamoğlu kanadından tehdit! Soruşturma başlatıldı
Papa Leo Birleşik Kilise hayaliyle göreve başladı! İlk görüşme Zelenskiy ile ilk ziyaret İznik’e... Törene kimler katıldı?
İsrail’in Gazze saldırılarında Hamas’ın kilit isimlerinden Yahya Sinvar’ın kardeşi Zekerriya Sinvar öldürüldü!
Ali Koç dernek bastı! Münakaşa yaşadığı isim her şeyi anlattı: Başkanlığım biterse seninle özel olarak uğraşacağım tehdidi
24 ayar gram altın sahiplerine müjde! İslam Memiş 4500 TL olacağı tarihi açıkladı
İstanbul Dolmabahçe’deki barış zirvesinin perde arkası! Ukrayna-Rusya savaşında bundan sonra ne olacak? Türk diplomasisinin kritik önemi
Karadeniz’deki 75 milyar metreküplük gaz keşfi ile Türkiye merkez ülke olacak
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan flaş yanıt
Sahnede ne konuştular? Sagopa Kajmer’den Başkan Erdoğan’a teşekkür: Üç şarkımı dinledi, beni mutlu etti
Meteoroloji son dakika uyardı! İstanbul’a kavurucu sıcaklar geliyor! O bölge 40 dereceyi aşacak
Trafik magandaları için yeni kanun tasarısı! 180 bin TL para cezası ve trafikten men!
Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!
İsrail’den Gazze’de kalıcı işgal planı! Gideon’un Savaş Arabaları katliamı... Kansız siyonistler bebekleri bile şehit etti
Memura farklı zam: En düşük maaş ne olacak? Kim ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan yeni keşfin müjdesini verdi! Göktepe-3’te 75 milyar metreküplük doğalgaz! | Temelinde Berat Albayrak’ın imzası var
Grand Kartal Otel yangınında flaş gelişme! Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı dava üstüne dava açtı
Aslan büyük oynuyor! Galatasaray’da Jadon Sancho heyecanı
Avrupa’nın en büyüğü! Başkan Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni açtı
Başkan Erdoğan’dan Arnavutluk dönüşü Terörsüz Türkiye mesajı: Prangaları kırmaya başladık | Silahların teslimi nasıl olacak? Özgür Özel’e Lozan ayarı