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Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'ten 5 yıldız mesajı

Attığı gollerle oynadığı dönemde Galatasaray taraftarlarının sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis, şampiyonluk ve 5. yıldız ile ilgili olarak paylaşımda bulunarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 16:25 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 16:25
Galatasaray’ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis’ten 5 yıldız mesajı

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Galatasaray taraftarlarının son dönemde en çok sevdiği isimler arasına giren ve uzun süre önce ayrılmasına rağmen halen akıllarda kalan Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılı ekibin şampiyonluğu ile ilgili paylaşım yaptı.

Bafetimbi Gomis (AA)Bafetimbi Gomis (AA)

'5 PARMAĞIMIZLA SELAM VERMENİN ZAMANI'

Bafetimbi Gomis'in sosyal medyadan gönderdiği mesaj şu şekilde:

"Zaman hızla geçiyor, hayat gelişiyor, jenerasyonlar değişiyor ama Galatasaray hep aynı, kazanıyor. Artık 4 değil 5 parmağımızla selam vermenin zamanı. Haydi Aslanlar. Sizden bu akşam 5. yıldızı bekliyoruz. Bu büyük kulübün bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Biraz sonra uçağım Brezilya'ya doğru havalanacak. Şampiyonluk haberini havada almak dileğiyle. Mutluluktan uçalım.."

Bafetimbi Gomis (AA)Bafetimbi Gomis (AA)

86 MAÇTA 51 GOL ATTI

Galatasaray forması ile toplam 86 maça çıkan Gomis, söz konusu müsabakalarda 51 gol ve 9 asist yaptı.