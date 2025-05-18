Galatasaray’ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis’ten 5 yıldız mesajı

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Galatasaray taraftarlarının son dönemde en çok sevdiği isimler arasına giren ve uzun süre önce ayrılmasına rağmen halen akıllarda kalan Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılı ekibin şampiyonluğu ile ilgili paylaşım yaptı.

Bafetimbi Gomis (AA) '5 PARMAĞIMIZLA SELAM VERMENİN ZAMANI' Bafetimbi Gomis'in sosyal medyadan gönderdiği mesaj şu şekilde: "Zaman hızla geçiyor, hayat gelişiyor, jenerasyonlar değişiyor ama Galatasaray hep aynı, kazanıyor. Artık 4 değil 5 parmağımızla selam vermenin zamanı. Haydi Aslanlar. Sizden bu akşam 5. yıldızı bekliyoruz. Bu büyük kulübün bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Biraz sonra uçağım Brezilya'ya doğru havalanacak. Şampiyonluk haberini havada almak dileğiyle. Mutluluktan uçalım.."