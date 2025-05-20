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Galatasaray-Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 20 Mayıs GS-Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgileri!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 29. hafta heyecanı Galatasaray ile Anadolu Efes arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Normal sezonun son iç saha karşılaşmasına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Basketbol tutkunlarının merakla beklediği bu mücadele, Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak. Peki Galatasaray - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler…

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 16:11 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 16:11
Galatasaray-Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 20 Mayıs GS-Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgileri!

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Seyirciler, "Galatasaray-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını araştırırken maçın canlı yayın frekans bilgileri gündeme geliyor. Peki Galatasaray - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları...

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Galatasaray - Anadolu Efes maçı ne zaman ve saat kaçta?
Büyük heyecana sahne olacak Galatasaray - Anadolu Efes mücadelesi, 20 Mayıs Pazartesi günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Galatasaray - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?
Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Takımların Ligdeki Performansı
Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı 29 maçta 14 galibiyet alarak dalgalı bir grafik çizdi. Anadolu Efes ise 28 maçta 21 galibiyetle üst sıralardaki yerini koruyor. Bu mücadele aynı zamanda lacivert-beyazlıların Beşiktaş karşılaşması öncesindeki önemli sınavlarından biri olacak.

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