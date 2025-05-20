Galatasaray-Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 20 Mayıs GS-Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgileri!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Seyirciler, "Galatasaray-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını araştırırken maçın canlı yayın frekans bilgileri gündeme geliyor. Peki Galatasaray - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları...