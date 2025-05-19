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Euroleague'de bir ilk yaşanacak!

Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonu olan THY EuroLeague'de şampiyonluk kupası, ilk kez Avrupa dışında sahibini bulacak.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 11:25 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 11:25
Euroleague’de bir ilk yaşanacak!

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Basketbolda kulüpler düzeyinde Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonu ilk defa kıta dışında gerçekleştirilecek.

Dörtlü Final'e 23-25 Mayıs tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi ev sahipliği yapacak.

İlk defa 1958 yılında düzenlenen Avrupa Ligi'nde ilk sezonlarda finaller çift maç üzerinden yapıldı. 1966'dan itibaren tek maç üzerinden gerçekleştirilen finallerin hepsi Avrupa kıtasında oynandı.

Organizasyon tarihinin ilk Dörtlü Final heyecanı ise 1988'de Belçika'nın Gent şehrinde yaşandı. O tarihten bu yana da bütün organizasyonlar yine Avrupa kıtasında gerçekleştirildi.

EV SAHİBİ ABU DABİ

THY Avrupa Ligi'nde şampiyonu belirleyecek organizasyonun kıta dışına çıkmasının en büyük sebeplerinden birisi Arap yarımadasının maddi gücünden yararlanmak olarak yorumlanıyor.

Pazarlama ve reklam açısından çok önemli görülen bu adım sayesinde Avrupa Ligi'nin uluslararası kitlelere ulaştırmak da hedefleniyor. Özellikle Abu Dabi'nin uluslararası spor organizasyonlarında hızla öne çıkan bir lokasyon olması da Avrupa Ligi Yönetimi'nin bu kararı almasında güçlü bir etken oldu.

Abu Dabi'nin en önemli eğlence merkezlerinden birisi olan Yas Adası'nda bulunan 18 bin kişilik Etihad Arena, Avrupa'nın en iyi dört basketbol takımına ev sahipliği yapacak. Bu salonda ABD Milli Takımı da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için hazırlık maçları yapmıştı.

BAE 14. ÜLKE

BAE, Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak 14. ülke olacak.

1988 yılında başlayan Dörtlü Final'e bugüne dek 13 farklı ülke ev sahipliği üstlendi. BAE, Abu Dabi'deki organizasyonla 37 yıllık Dörtlü Final tarihinin 14. ülkesi olarak kayıtlara geçecek.

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