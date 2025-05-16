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Galatasaray'dan Yunus'a yeni sözleşme!

Galatasaray, Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzaladı. Milli futbolcunun maaşı 2.5 milyon euro'ya çıktı ve eski sözleşmede yer alan 11 milyon euro'luk serbest kalma maddesi kaldırıldı.

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Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 08:46 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 08:46
Galatasaray’dan Yunus’a yeni sözleşme!

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Galatasaray'dan Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu son iki şampiyonluğa damgasını vurmuştu. 13 gol-10 asist ve 15 gol-8 asistle iki sezona da 23'er gollük katkıda bulunan Kerem'i, Yunus Akgün unutturdu.

YENİ SÖZLEŞME

Yunus sergilediği performansla Kerem'in istatistiklerini solladı. Kupa finalinde üç golün pasını veren yıldız oyuncu, 12 gol- 13 asiste ulaştı. Bu sezon tabelayı 25 kez değiştiren Yunus Akgün'ü yönetim yeni sözleşmeyle ödüllendirdi.

YENİ MAAŞI

Sallai'ye 2.5 milyon Euro (108.4 milyon TL) veren sarı-kırmızılılar, aynı rakama Yunus için çıktı. 2000 doğumlu oyuncunun 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ise yeni sözleşmede kaldırıldı.

Yunus Akgün'ün adı Benfica, Newcastle United ve Aston Villa ile anılmıştı.

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