Galatasaray’dan Yunus’a yeni sözleşme!

Galatasaray'dan Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu son iki şampiyonluğa damgasını vurmuştu. 13 gol-10 asist ve 15 gol-8 asistle iki sezona da 23'er gollük katkıda bulunan Kerem'i, Yunus Akgün unutturdu.



YENİ SÖZLEŞME



Yunus sergilediği performansla Kerem'in istatistiklerini solladı. Kupa finalinde üç golün pasını veren yıldız oyuncu, 12 gol- 13 asiste ulaştı. Bu sezon tabelayı 25 kez değiştiren Yunus Akgün'ü yönetim yeni sözleşmeyle ödüllendirdi.



YENİ MAAŞI



Sallai'ye 2.5 milyon Euro (108.4 milyon TL) veren sarı-kırmızılılar, aynı rakama Yunus için çıktı. 2000 doğumlu oyuncunun 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ise yeni sözleşmede kaldırıldı.



Yunus Akgün'ün adı Benfica, Newcastle United ve Aston Villa ile anılmıştı.