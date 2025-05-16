PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray yüzyılı

Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında 1 kupa kazanırken Galatasaray aynı süreçte 7 kupayı müzesine taşıdı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025
Galatasaray yüzyılı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray kupalara doymuyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 2 kez Süper Lig şampiyonu olan Sarı-Kırmızılılar, son olarak Türkiye Kupası'nı müzesine taşıdı. Sezonu dubleyle tamamlamaya çok yakın olan Sarı-Kırmızılılar, 21. yüzyılda ezeli rakiplerine çok büyük fark attı. Cimbom, 1 Ocak 2001'den itibaren 23 kupa kazandı. Hafta sonu Kayserispor karşısında alacağı sonuçla bu rakam 24'e çıkabilir.

40 MAÇTA 2 YENİLGİ
Beşiktaş aynı dönemde 14 kupayı müzesine götürürken 11 yıldır Süper Lig şampiyonluğuna hasret olan Fenerbahçe ise 21. yüzyılda sadece 12 kupa toplayabildi. 4 büyüklerden Trabzonspor ise 2001 yılının başından itibaren 8 kupa kazandı. Ezeli rakiplerine büyük fark atan Galatasaray, bu sezon Türk takımlarıyla oynadığı 40 maçta ise sadece 2 kez mağlup oldu. Sezon başında Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 kaybeden Aslan, ligde de rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu. Okan Buruk yönetimindeki Sarı- Kırmızılılar, 63. Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyarak toplamda 62. kupasını müzesine taşımayı başardı.

KANARYA 1 KUPADA KALDI!
Fenerbahçe, Ali Koç döneminde kupaya hasret kaldı. Sarı-Lacivertliler, Koç başkanlığında Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa baz alındığında 19 kupanın sadece 1'ini kazanabildi. Fener, bu süreçte 1 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray ise Ali Koç başkanlığında 7 kupa kazandı. Beşiktaş 5, Trabzonspor ise 3 kupayı müzesine götürdü. Galatasaray hafta sonunda Kayserispor karşısında 1 puan alırsa Süper Lig şampiyonu olup 5. yıldızı takacak. Fenerbahçe böylece Ali Koç başkanlığında 20 kupanın sadece 1'ini kazanmış

olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Aydın’da vahşet! Ailesini 12 dakikada katletti: Güvenlik görüntülerine TAKVİM ulaştı
CANLI | Dünyanın gözü Türkiye’de! Rus heyet Dolmabahçe’de Bakan Fidan ile görüştü ilk açıklama geldi! Heyetler bugün İstanbul’da toplanacak
Borsa İstanbul
Ev kadınlarına emeklilik paketi: Çalışmanın kapsamında neler var? Yaş desteği de gelecek mi?
Başkan Erdoğan Devlet diz çökmez dedi... Terörsüz Türkiye için net mesaj verdi: Kimse endişelenmesin, Bahçeli ile ne yaptığımızı biliyoruz
Külliye’de kritik görüşme! Başkan Erdoğan Zelenskiy’i kabul etti
Baş döndürücü diplomasiye Yunan basınından övgü! Türkiye’nin oynadığı başat rol manşetlerinde: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Başkan Erdoğan’dan Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu’nda önemli açıklamalar
Trump üçüncü durağı BAE’de! Muhammed Bin Zayid Al Nahyan resmi törenle karşıladı | ABD’ye on yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım
Bakan Hakan Fidan ABD’li ve Suriyeli mevkidaşları ile bir araya geldi! Görüşmeye Başkan Erdoğan da çevrimiçi katıldı! Hangi konular ele alındı?
Son dakika: Konya Kulu’da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı! Ankara ve çevre illerden hissedildi
MSB’den PKK’nın feshi hakkında ilk açıklama! Silah teslimi nasıl olacak?
Listede Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik de var! Şaibeli kurultay soruşturmasında 51 kişinin iletişim kayıtları istendi
Önce boykot denediler başarısız olunca iftira attılar! Fondaş Can Ataklı’dan ’atv İstiklal Marşı’nı yarıda kesti’ yalanı
Tel Aviv’de Riyad’da 4’lü zirve paniği! Trump-Şara fotoğrafı korkuttu: Başkan Erdoğan kazandı İsrail dışlandı
CHP mitinginde yine hırsızlık! Silivri’de telefonu böyle çaldılar
Gram altın için son şans! İslam Memiş ’balon patladı’ dedi işaret fişeğini yaktı: 4.500 TL’den 6.000 TL’ye...
Trump’ın yeni durağı Katar! Doha’dan duyurdu: Katar 160 tane uçak alacak | Başkan’a özel kılıç dansı
Fenerbahçe’den Galatasaray’a 2. transfer çalımı!
Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...