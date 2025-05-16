Galatasaray yüzyılı

Galatasaray kupalara doymuyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 2 kez Süper Lig şampiyonu olan Sarı-Kırmızılılar, son olarak Türkiye Kupası'nı müzesine taşıdı. Sezonu dubleyle tamamlamaya çok yakın olan Sarı-Kırmızılılar, 21. yüzyılda ezeli rakiplerine çok büyük fark attı. Cimbom, 1 Ocak 2001'den itibaren 23 kupa kazandı. Hafta sonu Kayserispor karşısında alacağı sonuçla bu rakam 24'e çıkabilir.



40 MAÇTA 2 YENİLGİ

Beşiktaş aynı dönemde 14 kupayı müzesine götürürken 11 yıldır Süper Lig şampiyonluğuna hasret olan Fenerbahçe ise 21. yüzyılda sadece 12 kupa toplayabildi. 4 büyüklerden Trabzonspor ise 2001 yılının başından itibaren 8 kupa kazandı. Ezeli rakiplerine büyük fark atan Galatasaray, bu sezon Türk takımlarıyla oynadığı 40 maçta ise sadece 2 kez mağlup oldu. Sezon başında Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 kaybeden Aslan, ligde de rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu. Okan Buruk yönetimindeki Sarı- Kırmızılılar, 63. Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyarak toplamda 62. kupasını müzesine taşımayı başardı.



KANARYA 1 KUPADA KALDI!

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde kupaya hasret kaldı. Sarı-Lacivertliler, Koç başkanlığında Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa baz alındığında 19 kupanın sadece 1'ini kazanabildi. Fener, bu süreçte 1 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray ise Ali Koç başkanlığında 7 kupa kazandı. Beşiktaş 5, Trabzonspor ise 3 kupayı müzesine götürdü. Galatasaray hafta sonunda Kayserispor karşısında 1 puan alırsa Süper Lig şampiyonu olup 5. yıldızı takacak. Fenerbahçe böylece Ali Koç başkanlığında 20 kupanın sadece 1'ini kazanmış

olacak.